Migranti, Di Maio esulta: «Prima pietra contro il business dell'immigrazione»

ROMA - Il caso della nave Aquarius «segna un punto di svolta: da oggi l'Italia non è più sola» nella gestione degli arrivi dei migranti. «La fine del business dell'immigrazione è nei nostri venti punti. E oggi abbiamo messo la prima pietra». Lo sottolinea il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, su Facebook, in un lungo post in cui scrive: «La nave Aquarius trasporta 629 richiedenti asilo. Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza. Visto che a bordo si trovano anche donne in stato di gravidanza e altre persone che possono necessitare di interventi medici, il nostro governo ha subito mandato motovedette con personale medico. Il nostro governo ha deciso, visto che non c'era nessuna emergenza, di non far sbarcare la nave e di fare appello agli altri Paesi europei affinché non lasciassero ancora una volta da sola l'Italia nella gestione dei flussi migratori che è un fenomeno che riguarda tutta l'Europa». L'esponente M5s spiega di ave chiesto «quello su cui a parole tutti i Paesi europei sono d accordo: aiuto, solidarietà, suddivisione equa dei migranti che arrivano. Poche ore fa il Presidente spagnolo Sanchez ha annunciato che la Spagna accoglierà la nave Aquarius. È una notizia importante perché segna un punto di svolta. E' bastato fare ciò che avrebbero dovuto fare i governi precedenti, cioè dire 'l'Italia non può più farsi carico da sola di questa fenomeno globale' che finalmente si è attivato un altro Paese».

«Da oggi l'Italia non è più sola»

«Da oggi - prosegue Di Maio - l'Italia non è più sola e ci auguriamo che gli altri leader europei seguano l'esempio di Sanchez. Questa è la dimostrazione che se si vuole si può fare. Ora speriamo che questo non rimanga un gesto isolato ma che dia il via ad un approccio strutturale. Che deve passare prima di tutto per la modifica del Regolamento di Dublino». Il problema del regolamento di Dublino, per Di Maio, è che «obbliga il primo Paese che accoglie i migranti a gestirli. E il primo Paese negli ultimi anni è sempre stato l'Italia. Questo ha creato il business dell'immigrazione, e che fa dire a certi gestori di cooperative che l'immigrazione rende più della droga (ve lo ricordate Buzzi, dell'inchiesta Mafia Capitale?)».

«Chiuderemo col business dell'immigrazione»

«Questo tema per me è molto importante, perché qui - prosegue - sono in ballo diritti umani di persone che vengono sfruttate per fare business, mentre l'Italia spende ogni anno miliardi delle tasse dei cittadini per gestire da sola una serie di emergenze che si susseguono senza sosta». Pe questo «è ora di dire basta». Ma «non è facile dire basta al business dell'immigrazione, perché si rischia subito di essere bollati come razzisti, xenofobi e altri insulti simili. In realtà - aggiunge Di Maio - vogliamo fare solo cose di buon senso che vanno a vantaggio sia degli italiani che dei migranti».

L'attacco alle Ong

«Un anno fa - ricorda il vicepremier e ministro del Lavoro e Sviluppo - avevo denunciato il fenomeno, avendo il coraggio di dire che alcune ONG facevano trasporto di migranti e non salvataggio, che sono due cose ben diverse! Un anno fa sono poi andato a Bruxelles, per parlare con il Direttore del Programma Frontex. E' il programma con cui si gestiva l'emergenza immigrazione. Ero stato a Ventimiglia, a vedere coi miei occhi cosa succede alla frontiera tra Italia e Francia, dove ogni giorno le autorità francesi ci rimandano indietro migranti che vorrebbero magari ricongiungersi ai loro famigliari in Francia. Ora è chiaro che tutto questo deve cambiare, nell'interesse di tutti. Diritti, doveri e anche la solidarietà vanno condivisi. Stiamo cambiando l'Italia e stiamo cambiando l'Europa».

La guerra del nuovo governo contro gli scafisti

«Da oggi - conclude Di Maio - l'immigrazione non è più un business su cui lucrano scafisti e professionisti dell'accoglienza, ma diventa una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei per garantire gli interessi sia dei cittadini sia dei rifugiati che davvero scappano dalle guerre. Chi invece voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un'altra occupazione. La fine del business dell'immigrazione è nei nostri venti punti. E oggi abbiamo messo la prima pietra», conclude Di Maio.