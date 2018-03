ROMA - E' stallo sulle presidenze delle Camere alla vigilia dell'apertura della diciottesima legislatura e delle prime votazioni di Camera e Senato per i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. Il summit serale al gruppo M5s di Montecitorio promosso da Luigi Di Maio fra i presidenti di tutti i gruppi parlamentari (oltre ai Cinque Stelle, Pd, Fi, Lega, Fdi e Leu) è andato a vuoto. Forza Italia si è rifiutata di affrontare il tema dei nomi dei nuovi presidenti sottolinenando che questo "devono farlo i leader». Nelle prime votazioni in programma oggi a Montecitorio e palazzo Madama, quando per l'elezione sarebbero richieste larghissime intese che facciano superare i voti di due terzi del nuovo Parlamento, ci sarà una pioggia di schede bianche al posto delle auspicate fumate bianche.

Pd e M5s: scheda bianca

La strategia per le prime due votazioni di Lega e Cinque Stelle sarà in effetti la stessa: votare scheda bianca. Sia alla Camera che al Senato. L'indicazione è stata data dal segretario reggente Maurizio Martina nel corso dell'assemblea congiunta dei nuovi parlamentari riunitasi a Palazzo Montecitorio, e, nel caso dell'M5S, dal leader Luigi Di Maio nel corso della rispettiva assemblea.

Perché lo stallo

La chiave dello stallo è il rifiuto ribadito dai Cinque Stelle a un confronto diretto Luigi Di Maio-Silviol Berlusconi, a fronte dei ripetuti colloqui e contatti fra Di Maio e Salvini. E fra Di Maio e gli altri leaders dei partiti. «M5s - ha denunciato al termine Renato Brunetta - si rifiuta di parlare con il presidente Berlusconi e questo per noi è inaccettabile. A suo tempo -avevamo definito che i presidenti di Camera e Senato dovevano essere oggetto di una riunione dei leader e da quella doveva discendere la definizione, nomi e cognomi, degli uffici di presidenza. Questa riunione di leader non c'è stata per volontà del M5s di non partecipare a una riunione collegiale con tutti i leader». Il non possumus Cinque Stelle alla trattativa diretta con l'ex premier è stato rinnovato dopo che i Cinque Stelle avevano anche rinnovato il no alla presidenza del Senato per Paolo Romani, confermato invece come nome indicato dal centrodestra in un vertice a palazzo Grazioli Berlusconi-Salvini-Meloni.

Martina: cambino metodo

«Cambino metodo e coinvolgano davvero tutti. L'importante - ha commentato lo stallo il segretario del Pd Maurizio Martina- è non riproporre scelte precostituite e ragionare davvero di profili di garanzia. Finora lo schema che hanno usato sia centrodestra che Cinque stelle non ha dato uno sbocco utile e speriamo abbiano capito di avere sbagliato. Le massime cariche istituzionali devono essere patrimonio di tutti».