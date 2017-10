Roma, bengalese picchiato a sangue da cinque giovanissimi italiani: «Sporco negro, via dall'Italia»

ROMA - L'hanno prima insultato e poi picchiato a sangue. Gli hanno urlato «sporco negro. Gli immigrati via dall'Italia"», poi le botte. Un altro fatto di sangue nella Roma cosmopolita e sempre più insicura, ancora una volta in pieno centro. La vittima, un ambulante di 27 anni del Bangladesh, è stato circondato da cinque ragazzi in piazza Cairoli e aggredito, dopo essere stato insultato. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con traumi al volto giudicati guaribili in 30 giorni. Dal Fatebenefratelli è stato trasferito d'urgenza al San Camillo per sottoporsi ad un delicato intervento al viso.

Bloccati i 5 aggressori

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia. Gli agenti dei commissariati Trevi e Colombo hanno bloccato i cinque aggressori a distanza di 40 minuti e a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'aggressione, in via delle Botteghe Oscure. Il 18enne, un ultrà della Roma con qualche piccolo precedente, che ha sferrato il calcio al volto del bengalese, è stato arrestato per tentato omicidio. Gli altri sono stati denunciati per lesioni e sentiti in questura assieme ai testimoni che hanno assistito al pestaggio.



18enne ultrà della Roma denunciato per tentato omicidio

L'allarme è scattato intorno alle tre della notte scorsa, quando la polizia è intervenuta per soccorrere un uomo sanguinante a terra in piazza Cairoli, nel centro storico della città. Accanto a lui, un cittadino egiziano che avrebbe raccontato che erano stati vittime di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi, che avrebbero rivolto loro insulti a sfondo razziale, passando poi alle vie di fatto. Per gli investigatori si sarebbe accanito sulla vittima quando era già a terra, colpendola ripetutamente con calci al volto. Gli altri ragazzi invece sono stati denunciati per lesioni aggravate e percosse.