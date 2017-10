Migranti, Minniti rassicura i sindaci di Lampedusa e Pozzallo: meno migranti nella prima, più controlli per la seconda

ROMA - Il ministro dell'interno, Marco Minniti, ha incontrato questa mattina al Viminale il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Nel corso dell'incontro - a quanto riferisce il Viminale - il sindaco Martello e il ministro Minniti hanno «concordato su alcuni interventi come l'alleggerimento della presenza di migranti sull'isola e il rafforzamento dei controlli sia a mare che sul territorio, al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini di Lampedusa». Sui flussi dalla Tunisia, il ministro Minniti ha rassicurato il sindaco Martello, sottolineando la forte cooperazione bilaterale nel campo del contrasto all'immigrazione illegale che in questi giorni si sta ulteriormente rafforzando, anche alla luce della riunione del comitato tecnico italo tunisino in programma domani per mettere in campo nuove iniziative sia sul terreno della collaborazione per il controllo delle rotte che per quanto riguarda il potenziamento dei rimpatri.

Più controlli

Dopo il sindaco di Lampedusa, il titolare del Viminale ha incontrato questa mattina al Viminale anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Nel corso dell'incontro, a quanto riferisce il Viminale, il sindaco Ammatuna ha manifestato la propria preoccupazione per il fenomeno degli ultimi sbarchi registrati sulle coste di Pozzallo. Il ministro Minniti ha «assicurato il rafforzamento dei controlli in mare per il contrasto all'immigrazione illegale e il pieno sostegno nei confronti della città di Pozzallo, sempre in prima linea nell'accoglienza dei migranti, che mira al rilancio dell'economia di quel territorio e all'ampliamento della struttura portuale».

Riqualificazione area hotspot

Anche sulla questione della riconversione del quartiere di Raganzino, a ridosso dello Hot Spot, il ministro Minniti ha «assicurato il proprio interessamento in merito al progetto di riqualificazione dell'area». Al termine dell'incontro, il ministro Minniti ha accolto positivamente l'invito del sindaco Ammatuna di partecipare a Pozzallo alla cerimonia in occasione del 40° anniversario della morte di Giorgio La Pira.