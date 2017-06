In acqua con il figlio. Annega un 44enne di Darfo

GROTTAMARE - È accaduto nelle Marche, più precisamente nella spiaggia di Grottamare. Un 44enne si trovava in acqua con il figlio. Sembrava una giornata tranquilla e serena in compagnia del suo bambino di 10 anni. All’improvviso, però, qualcosa va storto. E nel giro di pochi minuti si consuma la tragedia.

Risucchiato dalla corrente

Il padre si chiama Luca Zendrini, di professione fa l’Ingegnere ed è originario di Darfo. Vive, però ad Artogne e aveva piacere di trascorrere il weekend insieme alla sua bella famiglia. Mentre si trova in acqua sceglie di avvicinarsi alla scogliera. Qualcosa tuttavia, non va come dovrebbe e la corrente, letteralmente, lo risucchia. Erano le ore 11 di domenica mattina.

I soccorsi

I soccorsi sembrano avere agito prontamente. Inizialmente si sono tuffati i bagnini dello stabilimento balneare e, nel frattempo, alcuni colleghi avrebbero richiesto agli altri bagnanti di uscire dall’acqua. Pare che le condizioni metereologiche non fossero proprio delle migliori. Il mare era agitato e c’era molto vento. Per fortuna i bagnini sono riusciti a salvare il piccolo, probabilmente anche a causa del fatto che il padre stesso aveva cercato di metterlo in salvo.

La famiglia rimane impallidita

La moglie Micol, che di professione fa il medico, rimane raggelata dalla visione. Lei era rimasta in spiaggia accanto alla loro figlia più piccola di appena tre anni. I soccorsi sembrano essere stati inutili per il 44enne che è morto pochi minuti dopo. Ora la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Sono stati interrogati i bagnini e nelle prossime ora accadrà la stessa cosa anche con familiari e testimoni.

Salma a disposizione dell’autorità sanitaria

Attualmente la salma è a disposizione delle autorità giudiziarie. Il magistrato potrebbe voler disporre l’autopsia. Ora la domanda che si stanno ponendo gli inquirenti è: il decesso è da attribuire a un malore o si tratta di una tragedia consumata a causa del tempo avverso? Se così fosse ci sarebbe da chiedersi perché i bagnini hanno permesso alla gente di stare in acqua. Solo il tempo potrà darci le giuste risposte.