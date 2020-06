Nuova partnership tra Net Insurance e Fabrick, la realtà nata per favorire la creazione di nuovi modelli di business e servizi attraverso l’incontro e la collaborazione tra istituzioni finanziarie tradizionali e nuove realtà tecnologiche.

La compagnia assicurativa ha scelto di integrare nei propri sistemi la soluzione Payment & Collection Engine di Fabrick, dotandosi così del più ampio set possibile di strumenti di pagamento elettronico, ottimizzando e automatizzando il processo di pagamento e la riconciliazione dello stesso grazie a una gestione centralizzata e controllata a monte.

La soluzione Payment & Collection Engine

La soluzione è pensata per portare valore aggiunto a tutta la filiera e consente di gestire lo splitting automatico dei pagamenti tra gli attori coinvolti, di frazionare i premi, fare vendite a distanza ed effettuare l'accredito diretto sui conti della compagnia.

Indipendentemente dal canale utilizzato per l’acquisto e dalla modalità di pagamento della polizza da parte del cliente, Payment & Collection Engine effettua la riconciliazione automatica sui conti della compagnia assicurativa: il flusso è così interamente automatizzato e i processi sono ottimizzati.

Net Insurance è, inoltre, la prima compagnia ad avvalersi di una soluzione di Account Aggregation, che le consentirà di ottimizzare la relazione con le diverse banche con cui opera. Grazie alla capacità di Fabrick di accedere all’operatività dei conti correnti dell’azienda e degli intermediari della rete distributiva, la compagnia assicurativa potrà visualizzare tutti i movimenti da un’unica piattaforma.

«Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con un partner di rilievo come Fabrick, player di riferimento nell’ecosistema del Fintech italiano», ha dichiarato Fabio Pittana, Chief Operating Officer di Net Insurance, «L’intesa rappresenta una tappa importante nella strategia di sviluppo della Compagnia. Oggi il settore assicurativo deve affrontare nuove sfide e modelli di business e questo richiede un approccio operativo sempre più evoluto e strutturato. Il know-how di Fabrick in un settore così specifico, aiuterà Net Insurance ad offrire alla clientela soluzioni a sempre più alto valore aggiunto.»

Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick aggiunge: «Net Insurance ha colto a pieno i vantaggi che l’innovazione tecnologica e l’open innovation portano sia in termini di ottimizzazione dei processi interni, che di ampliamento della propria proposta al mercato. La compagnia assicurativa ha infatti implementato Payment & Collection Engine per rispondere in maniera efficace all’esigenza che, da sempre caratterizza il mondo assicurativo, di gestire la raccolta dei premi e riconciliare le polizze sottoscritte attraverso reti diverse. Questa collaborazione dimostra concretamente il valore che il nostro ecosistema può portare a tutte quelle realtà che vogliano intraprendere un percorso di innovazione per incrementare la propria competitività».

Fabrick e Net Insurance saranno protagonisti dell’evento «La gestione del pagamento come fattore di competitività» che si terrà oggi, 10 giugno, alle ore 17.30. Nel corso del webinar saranno raccontati i dettagli della soluzione Payment & Collection Engine e quelli della partnership tra le due realtà.