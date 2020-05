Otto consigli per una vita «contactless» dopo il lockdown

Maggio 2020 è un nuovo inizio per molti italiani, con la graduale riapertura del Paese dopo il lockdown. E poichè i mesi che ci attendono saranno probabilmente diversi da ciò a cui siamo stati abituati per anni, gli esperti di Revolut - il conto online che permette di gestire e controllare tutte le necessità relative al proprio denaro da una singola app - suggeriscono otto soluzioni utili a cominciare una «nuova» vita limitando i «contatti inutili», come ad esempio quelli con il denaro contante, le code e le attese.

Pagamenti contactless & gestione del denaro tramite smartphone

Come raccomandato da diverse realtà, evitare il contatto con il contante è una buona misura precauzionale in questo momento. In alternativa, l’utilizzo dei pagamenti digitali può essere implementato in diversi modi grazie alla tecnologia e ad app finanziarie come Revolut. Controllare e gestire il proprio denaro tramite smartphone in ogni momento garantisce sicurezza - dato che ogni movimento può essere tracciato in tempo reale - ma anche libertà dato che il conto può essere utilizzato per gli acquisti online, nei negozi grazie alle carte contactless, Apple Pay o Google Pay, e per inviare/ricevere denaro a familiari e amici che ne hanno bisogno in modo istantaneo.

Inoltre, queste tipologie di app possono anche essere utilizzate per pagare abbonamenti online a vari servizi e controllare che gli addebiti siano corretti, grazie alle notifiche push che il cliente riceve ogni volta che viene effettuato un pagamento e agli analytics per il controllo del budget.

Sharing mobility è sinonimo di libertà

L’estate sta arrivando e mai più che ora lo sharing di biciclette e scooter rappresenta una valida alternativa a tram, autobus e metropolitane, sia per questioni di distanziamento sia per evitare possibili code durante le ore di punta. Diverse città stanno già organizzando le procedure di sanificazione dei mezzi e rafforzando la capacità per rendere gli spostamenti più facili e gestibili con pochi tocchi sullo smartphone.

Prenotazione dei ristoranti per una serata fuori (finalmente!)

Mentre in tanti sono in attesa di vedere se le immagini apocalittiche di commensali divisi da pannelli di plexiglass sono solo uno scherzo, molti altri si staranno chiedendo se prenotare un tavolo nel ristorante preferito diventerà complicato, vista la necessità di diminuire il numero di tavoli. Prenotare una cena in anticipo diventerà necessario in alcuni casi e qualora si debba cercare un piano B, le app nate con questo scopo diventeranno un prezioso alleato. Inoltre, poter utilizzare un metodo contactless per pagare il conto sarà preferibile.

Profezia? Con il bisogno di limitare il numero di clienti nei ristoranti, le funzionalità capaci di limitare i «No-show» potrebbero diventare più popolari per proteggere i ricavi dei gestori. In tempi come questi è probabilmente il caso di dire... «prenota responsabilmente».

Sport ed esercizi per sentirsi bene

Le modalità di riapertura delle palestre sono molto dibattute ma rimanere in forma e produrre endorfine è possibile anche a casa. Molte app per il fitness funzionano attraverso piani mensili che possono essere interrotti in ogni momento e propongono agli utenti dei percorsi per raggiungere i propri obiettivi. Alcune di esse hanno anche delle community molto forti, utili per farsi nuovi amici e motivarsi a vicenda.

Manicure e pedicure, a volte, non possono proprio attendere!

Proprio come bar e ristoranti, anche parrucchieri e saloni estetici saranno sensibilmente impattati dalla necessità di limitare il contatto, conseguentemente la lista di attesa per recarsi presso il salone preferito potrebbe essere più lunga del previsto. Le app di booking online possono aiutare chi ha fretta e non puó attendere oltre per un trattamento. Su tali app è solitamente possibile consultare le review dei precedenti clienti per indirizzare meglio la scelta del professionista e molti saloni danno la possibilità di pagare il trattamento direttamente in-app.

Casa dolce casa

Nonostante la graduale riapertura del Paese nei prossimi mesi, durante il lockdown molte persone si sono rese conto che avere una casa accogliente è, in generale, una buona scelta, soprattutto se si pensa a un temuto (e non impossibile) secondo lockdown che potrebbe verificarsi prossimamente. Perchè quindi non acquistare qualche oggetto e prodotto, ad esempio per rendere il balcone più accogliente, anche in vista di futuri drink casalinghi con amici?

Scoprire i tesori nascosti della propria città

Le attività che sarà possibile fare nelle prossime settimane saranno principalmente nella propria città e regione. Quindi, quando sarà possibile, perchè non scoprire le attrazioni e i posti da visitare vicino casa di cui spesso ci si dimentica o che non si conoscono affatto? Questa è l’occasione per vivere la città con gli occhi di un turista e utilizzare a casa le app che spesso usiamo in vacanza. Spesso esse consentono anche di prenotare visite o esperienze direttamente in-app e saltare le code.

Farsi nuove amicizie e vivere esperienze da casa

Sebbene al momento ci siano ancora diverse restrizioni che non permettono di incontrare gli amici, diverse app che solitamente organizzano eventi nella vita reale - a casa o all’aria aperta - hanno riconvertito il proprio servizio per far incontrare le persone e partecipare a eventi online. Forse non è lo stesso della vita reale, ma è sicuramente utile per sentirsi meno soli, incontrare nuovi amici e divertirsi, pronti per fare nuove esperienze dal vivo appena sarà possibile.