Hype diventa istituto di moneta elettronica

BIELLA - HYPE, la soluzione digitale per una gestione semplice ed efficiente del denaro, ha ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione ad operare come Istituto di Moneta Elettronica. Dopo essersi focalizzata sulle attività che hanno portato a una straordinaria crescita in termini di customer base, servizi e costante affinamento della User Experience, gestendo l’attivazione dei servizi bancari attraverso una licenza «as a Service», HYPE fa un ulteriore passo nel suo percorso di crescita autonoma.

A partire da Giugno la challenger bank potrà aprire e gestire autonomamente i conti dei propri clienti, attribuendo loro come avviene oggi un IBAN specifico valido a livello europeo, e potrà rafforzare la propria presenza sul mercato ampliando la gamma di funzionalità offerte ai clienti come, ad esempio, prestiti personali e investimenti.

Antonio Valitutti, CEO di HYPE commenta: «Hype è partita da subito con una strategia chiara: dare priorità alla crescita mettendo a punto il modello di business. In questi primi anni abbiamo avuto la fortuna di poterci focalizzare totalmente su questo obiettivo lavorando in modo indipendente e ora che abbiamo iniziato a raccogliere i primi interessanti risultati, abbiamo ritenuto fosse il momento giusto per procedere con questo ulteriore passo diventando IMEL. Un passaggio coerente con la natura indipendente della nostra realtà che, col rilascio della licenza da parte del regolatore, si conferma solida, compliant e pronta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato».

Per i clienti, che nel corso di questi giorni riceveranno da parte di HYPE la comunicazione relativa all’ottenimento della licenza IMEL via mail, l’esperienza d’uso resterà invariata.

HYPE nasce in risposta alla crescente necessità del pubblico di accedere ai servizi bancari in modo completamente nuovo ed integrato ad altri servizi a valore aggiunto. Oltre ai tradizionali bonifici, in entrata e uscita, agli addebiti e ai pagamenti ricorrenti, che sono offerti in maniera gratuita, HYPE include anche numerosi servizi a valore aggiunto, come, ad esempio, assicurazioni, controllo delle spese e pianificazione del risparmio. L’offerta di HYPE è in continua evoluzione e viene sviluppata sulla base delle richieste dei clienti. Aprire un conto HYPE è estremamente facile e conveniente: basta scaricare l’app, lasciare il proprio nome, cognome, codice fiscale ed e-mail, inviare una foto del documento di identità. Questo è sufficiente per attivare su smartphone il servizio, che sarà operativo in poche ore in tutte le sue funzioni; dopo pochi giorni si riceverà gratuitamente anche la carta di pagamento fisica associata all’IBAN del conto (circuito Mastercard). Da subito l’hyper potrà, quindi, controllare e gestire il proprio denaro.