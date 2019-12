Le previsioni su tecnologia e media per il 2020

MILANO - Smartphone più intelligenti, audiolibri, e-bike e podcast saranno i trend del prossimo anno. E' quanto emerge dalla diciannovesima edizione di Deloitte TMT Predictions 2020. L'intero ecosistema dello smartphone nel 2020 supererà i 900 miliardi di dollari. Oltre al singolo device, una serie di moltiplicatori contribuisce, infatti, al mercato degli smartphone: hardware (smart speaker, cover e wearable), contenuti (advertising e app di giochi, musica e video) e servizi (riparazioni, assicurazione, cloud). Nel 2020, le tre principali fonti di ricavo saranno advertising, app (soprattutto videogame), e accessori, che insieme produrranno oltre 370 miliardi di dollari, pari all'81% del totale.

Deloitte prevede che nel 2020 saranno venduti oltre 750 milioni di chip edge di Intelligenza Artificiale, ossia chip che sviluppano funzioni di machine learning direttamente dal dispositivo su cui sono installati, anziché da un data center in remoto. Il prossimo anno le aziende acquisteranno oltre 1 milione di robot e la metà sarà dedicata a servizi professionali. Questa categoria supererà le unità vendute dei robot industriali nel 2020 e i relativi ricavi nel 2021. Il settore della robotica registrerà tassi di crescita importanti: si prospetta un fatturato di 18 miliardi di dollari per i robot industriali (+9% rispetto al 2019) e di 16 miliardi per quelli di servizi professionali (+30%).

Anche il mercato delle e-bike avrà sempre più attenzione. Tra il 2020 e il 2023, si prevede la vendita di oltre 130 milioni di e-bike, di cui due quinti con batterie LIB. Nel 2023 saranno venduti in tutto il mondo 40 milioni di e-bike, per un fatturato complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Entro il 2023, stima Deloitte, il numero totale di e-bike in circolazione nel mondo dovrebbe raggiungere quota 300 milioni (sia di consumatori privati sia in modalità sharing), con un aumento del 50% rispetto ai 200 milioni del 2019.

Entro il 2020, inoltre, il mercato globale di audiolibri crescerà del 25% per raggiungere 5 miliardi di dollari di fatturato, mentre quello dei podcast aumenterà del 30% per un totale di 1,1 miliari di dollari. Sebbene se paragonate al settore radiofonico (42 mld) e a quello musicale (51 mld) possano sembrare cifre minime, l'industria globale di media e intrattenimento mostra tassi di crescita del 4%. A oggi, a livello globale, gli ascoltatori di audiolibri sono più di mezzo miliardo, concentrati principalmente in USA e Cina, che insieme rappresentano il 75% del mercato.