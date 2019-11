Cyber Security, accordo tra Cy4Gate e Fores Engineering

ROMA - Cy4Gate e Fores Engineering hanno stipulato un accordo di collaborazione allo scopo di sviluppare sinergie nel settore Oil&Gas con l'obiettivo di incrementare la Cyber Resilience dei sistemi complessi e distribuiti quali IoT e O.T /ICS/ESD/SCADA degli impianti di estrazione e trattamento di idrocarburi.

La sicurezza informatica, si legge in una nota, è oramai più che una priorità per tutti i player industriali, e negli ultimi due anni lo è diventata anche nell'Industria dell'Oil&Gas dove le conseguenze derivanti da un attacco cyber possono avere un impatto importante sull'intera linea di produzione automatizzata (perdita irreversibile di dati strategici, malfunzionamento dei macchinari, inquinamento dovuto a fuoriuscita di rifiuti tossici, perdite economiche, solo per citarne alcuni).

Secure-by-design

Le minacce attuali richiedono dunque riposte tempestive, e il valore aggiunto della collaborazione tra le due aziende italiane risiede nel presentare i prodotti con un approccio secure-by-design dal punto di vista della Cyber Security e di proporre sul mercato dei servizi di manutenzione di impianti per il trattamento dell'Oil&Gas anche con prestazioni di aggiornamento dei sistemi volti a garantire la cyber security per sistemi nati senza alcun concetto di sicurezza informatica.

Questo accordo mostra la capacità di fare sistema dell'industria nazionale per fornire soluzioni a garanzia della sicurezza di asset strategici per l'ecosistema economico nazionale e mondiale.