Internet, allarme ICANN: «In corso massicci attacchi informatici per cambiare indirizzi dei domini»

ROMA - L'organizzazione internazionale che assegna gli indirizzi Internet (ICANN) ha reso noto che in tutto il mondo sono in corso massicci attacchi informatici contro i domini Internet. Questi attacchi informatici consistono nell'«apportare modifiche non autorizzate» agli indirizzi e nel «sostituire gli indirizzi dei server autorizzati con indirizzi di macchine controllate dagli aggressori», ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato.

Mai un attacco come questo

Gli hacker «stanno attaccando la stessa infrastruttura Internet», ha spiegato alla AFP uno dei funzionari dell'ICANN. «Ci sono già stati attacchi mirati prima d'ora, ma mai come questo», ha aggiunto. L'ICANN «ritiene che vi sia un rischio significativo e continuo su parti importanti dell'infrastruttura del sistema dei nomi di dominio Internet (DNS)», in altre parole gli indirizzi dei siti web.

Protocollo di protezione

L'organizzazione ha invitato i gestori dei nomi di dominio ad adottare misure adeguate. In particolare ha richiesto l'implementazione di un protocollo di protezione chiamato Domain Name System Security Extensions (DNSSEC). L'organizzazione, con sede in California, gestisce il sistema di nomi di dominio online che il grande pubblico conosce, ad esempio, come la parte finale degli indirizzi dei siti web ».com» o ».it».