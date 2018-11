Record nel mondo del fintech: Soisy raccoglie 1,25 milioni su 200crowd

La campagna di equity crowdfunding lanciata da Soisy (startup specializzata nel marketplace lending) il 6 novembre scorso sul portale 200crowd.com, si è chiusa oggi, dopo soli 8 giorni, a quota 1.250.000 euro con un overfunding di 350.000 €, rispetto al traguardo fissato inizialmente (900mila euro).

Si tratta della somma più alta mai raccolta da una azienda del Fintech in una campagna di crowdfunding e anche di una delle operazioni più rapide in assoluto tra quelle effettuate in questo settore. La campagna, che è parte di un aumento di capitale di 1,25 milioni di euro deliberato lo scorso ottobre per supportare l’attuale fase di crescita di Soisy e avviare il processo di internazionalizzazione della società, sarebbe dovuta durare due mesi, fino al 6 gennaio 2019. La partecipazione massiccia degli investitori già dalla fase di apertura, tuttavia, ha permesso di raggiungere 900mila euro, l’obiettivo massimo inizialmente prestabilito, in meno di una settimana.

Molte persone, però, proprio a causa di questa inusuale rapidità della raccolta, non hanno fatto in tempo a partecipare all’investimento. Soisy e 200crowd.com la piattaforma di equity crowdfunding della società Two Hundred che ha curato la campagna, hanno quindi stabilito di comune accordo di alzare l’asticella e riaprire la campagna, aumentandone il tetto massimo a 1,25 milioni di euro, per dar modo a chi era rimasto escluso di aderire al progetto.

In nemmeno un’ora dalla riapertura della campagna sono quindi stati effettuati investimenti per ulteriori 350mila euro. Un risultato che stabilisce un nuovo record nel settore del fintech in Italia e che conferma

l’apprezzamento del pubblico e degli investitori per i risultati finora raggiunti da Soisy e per i suoi piani di sviluppo. «Quando abbiamo deliberato l’aumento di capitale e deciso che una parte della somma sarebbe stata raccolta attraverso il crowdfunding, sapevamo di poter avere successo - spiega Pietro Cesati, CEO e fondatore di Soisy - Non immaginavamo però che la risposta degli investitori sarebbe stata così straordinaria e che avremmo addirittura stabilito un record. Questo naturalmente ci impegna fin d’ora a ricambiare la fiducia di chi ha creduto in noi, con risultati altrettanto importanti e straordinari», conclude Cesati.

«Soisy è un’azienda fuori dal comune, una di quelle aziende di cui siamo abituati a leggere su Techcrunch e che fanno raccolte record. Siamo fieri di aver contribuito al successo della loro campagna, anche perchè, a mio parere, questo risultato rappresenta un importante indizio del fatto che il settore ha raggiunto una certa maturità e che le realtà che vi operano hanno saputo guadagnarsi definitivamente l’interesse e la fiducia degli investitori e degli utenti» aggiunge Matteo Masserdotti, CEO e co-founder di Two Hundred.