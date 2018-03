Al via il concorso Donna e Lavoro 2018

MILANO - Parte l’8 marzo, il giorno della Festa della Donna, l’ottava edizione del Concorso Donna e Lavoro, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa. Il contest intende premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova startup o contribuendo all’innovazione di un’azienda consolidata.

L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. Dopo il successo della scorsa edizione è stato confermato il Premio speciale di 500 euro per un Progetto con considerevole impatto sociale.

Possono presentare un progetto sia startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia imprese con un progetto innovativo al femminile che Singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea vincente da realizzare.

La valutazione dei progetti pervenuti si suddividerà in due parti: una prima verifica di tipo formale da parte della segreteria organizzativa del concorso per l’accertamento della completezza della documentazione ricevuta necessaria per l’ammissibilità e, di seguito, un’analisi tecnica da parte di una giuria di esperti sul contenuto dei progetti presentati. I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale.

Sarà possibile partecipare alla call fino al 30 settembre inviando la propria candidatura - con particolare attenzione al business plan - a questo link.