EasyCoop sfida Amazon e apre a Treviso: in Veneto l’ecommerce più innovativo d’Italia

TREVISO - Digitalizzare e innovare partendo da quello che già c’è. E’ questa la scommessa di Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori italiana che, dopo il successo a Roma e Bologna, porta il suo e-commerce innovativo anche in Veneto, terza tappa italiana del progetto. Così i cittadini di Treviso, Padova e Mestre (e zone limitrofe) potranno fare la spesa online e ricevere i prodotti direttamente alla porta di casa.

Una strategia multicanale

La volontà di Coop Allenza 3.0 è quella di investire in un’ottica multicanale, senza dimenticare i punti di vendita fisici. Una strategia che stanno adottando anche i colossi del Web come Amazon e Alibaba. Lo scorso luglio, a tal proposito, lo stesso Alibaba, ha lanciato tre nuovi supermercati a Pechino e Shanghai. All’interno di questi punti vendita chiamati Herma, i clienti possono acquistare, mangiare e ordinare generi alimentari direttamente dai loro smartphone e utilizzare Alipay per effettuare pagamenti digitali. In un’ottica futura, quando parliamo di commercio elettronico, non possiamo più tenere separati online ed offline. Il consumatore, attento e digitalizzato, ha bisogno di servizi facili, veloci e tecnologici. Li cerca online, seduto sul suo divano di casa, e nei punti di vendita fisici.

Il gruppo Coop ha previsto, nel triennio 2017-2019, di investire 50 milioni di euro destinati appunto allo sviluppo di EasyCoop in buona parte del territorio italiano. «Con un assortimento di oltre 11 mila prodotti, di cui più di 3 mila freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, latticini), EasyCoop rappresenta la più ampia offerta oggi disponibile nel nostro Paese nell’e-commerce alimentare», ha detto Andrea Zocchi, Ceo di Digitail, società partecipata da Coop Alleanza 3.0 e specializzata in soluzioni digitali per la vendita al dettaglio. E’ proprio a Digitail che, Coop, ha affidato il progetto, attraverso un investimento di 50 milioni di euro, creando 100 posti di lavoro tra diretti e indiretti.

La spesa online di EasyCoop

Sugli scaffali ‘virtuali’ di EasyCoop è possibile trovare tutte le linee a marchio Coop, accanto alle grandi marche, referenze che valorizzano il territorio e la tipicità e alimenti pensati per nuove esigenze alimentari. I prodotti biologici, ad esempio, sono 281; quelli per vegetariani e vegani 36. Le spese fatte su EasyCoop vengono preparate ed erogate da un magazzino di prodotti dedicato situato in provincia di Padova, mentre il servizio di consegna è disponibile dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato l’ordine, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22, con fasce orarie e costi personalizzabili: da tutta la giornata fino a un minimo di un’ora (per esempio 19.15-20.15), a partire da un contributo per la consegna di soli 3,90 euro.