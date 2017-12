No Net Neutrality, ovvero «Non puoi accedere a questa pagina» (come in Cina)

HONG KONG - Ieri la Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense, ha abolito le regole che sancivano il principio della net neutralità, la neutralità della rete. Per assaporare un futuro senza neutralità della rete, prova a navigare sul web a Pechino. L’internet della Cina, fornito attraverso i giganti delle telecomunicazioni allineati con il Partito Comunista, è una distopia digitale, filtrata dal vasto apparato di censura noto come Grande Firewall. La Cina vanta il più avanzato sistema di controllo della storia dell’umanità, capace di contare quasi due milioni di impiegati che sorvegliano il web.

Alcuni siti si caricano con lentezza, o non lo fanno affatto. Altri appaiono istantaneamente. Il contenuto svanisce senza preavviso o spiegazione. Il colpevole è raramente conosciuto. Un router Wi-Fi difettoso? Un'interruzione di corrente nelle vicinanze? Sabotaggio commerciale? Un giro di vite contro il dissenso politico? Per la maggior parte dei cittadini cinesi, la ragione conta poco. Semplicemente gravitano sui pochi siti che non sono rallentati o bloccati completamente: le controparti cinesi di Facebook, Google e Twitter. Queste piattaforme cinesi sono, tuttavia, dotate di pesante sorveglianza governativa e censura. Per il partito comunista e i suoi alleati commerciali, questo è vantaggioso per tutti, poiché consolida i rispettivi monopoli sui mercati politici e sul potere dei consumatori.

Mentre l’America dice addio alla net neutrality, il partito comunista cinese invoca il wangluozhuquan, ovvero, la «sovranità sulla rete». Si stima che ogni sito impieghi circa 1000 censori. Il vero costo di questo immenso apparato è un segreto di stato, ma la CCTV riporta che gli investimenti avevano raggiunto i 770 mln di dollari nel 2002, già un anno prima dell’implementazione del Grande Firewall. Il firewall è spesso pensato come uno strumento puramente politico: è stato dispiegato come un modo per censurare l'informazione (per esempio, le ricerche relative al massacro di piazza Tienanmen sono bloccate in Cina) e impedire la comunicazione illimitata. La logica è che è più difficile organizzare una ribellione se le persone non riescono a comunicare facilmente. Iniziato come uno strumento di repressione politica, ora funziona anche come una sovvenzione per le aziende tecnologiche cinesi. Prendete Weibo e Renren, due dei social network più popolari della Cina. Weibo è uno strappo diretto di Twitter; Renren è un clone di Facebook. E' abbastanza ovvio che l'unica ragione per cui questi siti esistono è che quelli veri sono bloccati in Cina. Non avrebbero altrimenti nessuna ragion d'essere. La prova di questo è che Twitter e Facebook hanno conquistato praticamente ovunque non sono stati bloccati. Anche il Giappone, famoso per la sua ostilità alle cose straniere, ha abbracciato i siti. Così, bloccando Facebook e Twitter, la Cina non solo ha ridotto le possibilità di dissenso, ma ha anche dato un fillip alle imprese cinesi sulla concorrenza estera.

Il piano dell'amministrazione di Trump di smantellare le normative sulla neutralità della rete ha portato questo scenario da incubo alle porte digitali dell'America. La decisione della Commissione federale delle comunicazioni mette, così, a repentaglio la libertà di parola, dando - inoltre - alle imprese americane i mezzi, la motivazione e l'opportunità di diventare complici nel svuotare ancora di più la libertà di espressione.

La neutralità della rete è chiamata il primo emendamento di Internet per una buona ragione. Le regole di neutralità della rete dell'epoca di Obama classificavano i giganti delle telecomunicazioni, come AT&T, come «vettori comuni», di fatto servizi pubblici come le società di servizi idrici ed elettrici. Questo status vieta ai boss aziendali di abusare del controllo sull' infrastruttura di rete per soffocare i rivali o favorire le filiali. L'eliminazione della neutralità della rete consente alle imprese di manomettere i flussi di dati sulle loro reti senza alcun controllo o responsabilità pubblica. Se una connessione è lenta per il New Yourk Times ma non per Fox News, non si saprà mai il perchè.

Pechino, nel frattempo, non si intimidisce affatto nell’usare il suo potere politico ed economico per annacquare il dissenso oltre i confini della Cina, utilizzando tattiche che mescolano politica e commercio. Il processo inizia a livello nazionale: le aziende mediatiche straniere che cercano l'accesso agli enormi mercati cinesi subiscono forti pressioni da parte dei guardiani del partito comunista per fare odiose concessioni sul controllo dei contenuti e sulla privacy. Poi, gli effetti di raffreddamento si diffondono all'estero. Questo è già accaduto a Hollywood: film come "Sette anni in Tibet" non possono essere distribuiti nel gigantesco mercato cinese.

Poiché gli incentivi e le opportunità di auto-censura si accumulano, i fornitori di contenuti graviteranno per produrre e promuovere ciò che raggiunge la maggior parte dei clienti in tutto il mondo, anche se ciò significa soddisfare i cyber-commissari cinesi che controllano l'accesso a un miliardo di essi. I fornitori di contenuti - aziende come Facebook e LinkedIn - non sono, dopo tutto, vettori comuni. In quanto imprese private, non sono vincolate dal primo emendamento. la Cina ha la più grande base di utenti Internet al mondo, eppure molti dei principali siti web americani - YouTube, Twitter, Facebook - sono bloccati dal Great Firewall. Ciò significa che la Cina rappresenta un enorme mercato non sfruttato.