Come i cobot stanno cambiando l'industria del cibo (vicino a te)

MILANO - Una nuova generazione di robot è sul punto di fare la svolta nell'industria alimentare e delle bevande: i cobot. Equipaggiati con bracci collaborativi, sensori sensibili e tecnologia di sicurezza all'avanguardia, i robot leggeri autonomi lavoreranno a stretto contatto con i dipendenti in futuro. Già oggi un elemento indispensabile dell'automazione, i robot sono una componente chiave della quarta rivoluzione industriale.

Nel 2016 lo stock globale di robot industriali ammontava a circa 1,8 milioni di pezzi ed entro il 2020 questo numero sarà salito a più di tre milioni. «L’offerta in rapida crescita di modelli con crescenti competenze cognitive e tecnologie intelligenti amplia i campi di applicazione dei robot industriali e offre alle aziende di tutte le dimensioni la possibilità di automatizzare in modo flessibile le loro attività», ha dichiarato Joe Gemma, presidente della Federazione Internazionale di Robotica.

Gli umani incontrano le macchine

La collaborazione uomo/robot sta diventando sempre più evidente in quanto sono già disponibili robot agili e leggeri con fino a sette assi in grado di movimentare carichi fino a 15 kg. Questi cobot sono meno pericolosi rispetto ai robot classici in quanto il loro peso netto è basso e le loro sequenze di movimento sono più lente. Il vantaggio è che questi robot non devono lavorare dietro le barriere di sicurezza, ma possono essere integrati in fabbrica. Lo scopo è quello di alleviare i colleghi umani svolgendo compiti monotoni ed ergonomici sfavorevoli. E possono farlo in modo ripetitivo senza commettere errori.

Campi di applicazione tipici sono:

Applicazioni di presa e scarico;

Gestione tra fasi di produzione diverse;

Applicazioni sulla linea, dove il robot deve eseguire con precisione un percorso di movimento predefinito, ad esempio durante il taglio e la porzionatura della carne o la decorazione di torte.

La sfida per i produttori alimentari risiede in particolare nell'integrazione ottimale degli assistenti meccanici nei processi di produzione. Ciò è reso possibile da piattaforme di automazione che uniscono in spazi ristretti meccanici di alta precisione, sensori e complesse tecnologie di controllo e misura.

Maggiore sicurezza

La caratteristica distintiva centrale tra le applicazioni robotizzate classiche e i robot collaborativi è rappresentata, appunto, l’interazione con l’uomo. Più le persone e le macchine lavorano intensamente insieme, più severe sono le norme di sicurezza. Per soddisfare le elevate esigenze, i cobot sono dotate di complessi pacchetti di sicurezza. I sensori di coppia in tutti gli assi garantiscono che i robot siano sensibili. In questo modo possono riconoscere le persone e gli ostacoli nell'ambiente e reagire in tempo reale. I cobot sono inoltre dotate di sensori capacitivi, ottici e tattili. Se una persona si avvicina a un robot, ne riduce automaticamente la velocità fino all'arresto di sicurezza.

Il produttore di zucchero svedese

Il produttore svedese di zucchero Nordic Sugar è uno dei produttori alimentari che automatizza un compito particolarmente ripetitivo: tre robot cobot assistono all'ispezione dei campioni durante il periodo di produzione principale. Usano una pinza per sollevare circa 45.000 contenitori con campioni di barbabietola da zucchero da una bilancia e scansionano i loro codici a barre. Che si tratti di scansione, impilatura di uova, spruzzatura di panini o confezionamento di alimenti in cartoni: le cobot sono all' avanguardia nella trasformazione dell'industria alimentare. Diventano la terza mano nella produzione, che si occupa del lavoro fisicamente impegnativo e dà al personale tempo e spazio per compiti più preziosi, senza privarli del loro lavoro.

Anche in Italia

Nell'industria alimentare è particolarmente importante la qualità dei prodotti e la loro perfetta ulteriore lavorazione e manipolazione. La presa di cibi già confezionati e la loro preparazione per il trasporto è una questione di delicatezza tattile e di precisione - criteri che possono essere facilmente soddisfatti da cobot leggeri. Presso l'azienda italiana Cascina Italia, in provincia di Bergamo, oltre 2,5 milioni di uova devono essere confezionate ogni giorno. Un robot UR5 con pinze a comando pneumatico prepara le scatole contenenti 144 cartoni da 10 uova. In questo modo il robot confeziona circa 15.000 uova all'ora. La dimensione compatta del cobot consente all'unità di essere installata direttamente nella linea produttiva senza dover sacrificare spazio prezioso. E, poiché i robot collaborativi possono operare senza recinzioni, dopo un'iniziale valutazione del rischio, possono lavorare accanto ai dipendenti senza costose ed antiestetiche barriere protettive.