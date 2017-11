BTREES: prosegue il successo del Social Personal Branding Tour

Quanto influiscono gli smartphone nelle nostre vite? Dall’informazione, allo svago, ai momenti dell’acquisto: ormai siamo sempre connessi ad Internet ed in particolare ai social network. Ciò determina un cambiamento anche nei business delle imprese di oggi e soprattutto in quelle che vogliono crescere nel domani. Di questo e altro si parla nel corso proposto dalla New Media Agency BTREES sul tema del Social Personal Branding.

I numeri parlano da sè: 33 milioni di italiani iscritti a WhatsApp, 32 milioni su Facebook, 14 milioni su Instagram, 9 milioni su LinkedIn, 6 milioni su Twitter e 27 milioni su YouTube. Attualmente 2 italiani su 3 che navigano su Internet sono iscritti a Facebook. In questo scenario l’e-commerce, in Italia, cresce del 18% annualmente a fronte di una fase di stagnazione del mercato (dati 2016 Osservatori.net, Politecnico di Milano). Risulta quindi sempre più fondamentale imparare ad usare questi canali nella maniera migliore per poter generare nuovi clienti e mantenere salde le relazioni con gli attuali. Durante il corso di formazione verranno mostrate anche diverse case history.

Le nuove tappe in arrivo sono: Reggio Emilia (Impact Hub) il 13 novembre, Milano (Copernico) il 20 novembre, Alessandria (Lab 121) il 4 dicembre, Chiavari (Wylab) il 29 gennaio.

BTREES ha un’esperienza di collaborazione con oltre 100 diversi brand, dalle startup alle medie imprese in Italia e a livello internazionale. Alcune delle aziende nel portfolio dell’agenzia: Sambonet, Paderno, Centro Europeo di Formazione, Birra Menabrea, SELLALAB (Gruppo Banca Sella), Fintech District, Footballove, Diario del Web, Off Media, X3Energy, Speexx, Roveda Assicurazioni, Gruppo Fini, Modecor, Bonprix, ecc.

Le prossime tappe sono prenotabili sul sito dedicato ossia www.tour.btrees.social con l’offerta Early Bird entro 2 settimane da ogni appuntamento al prezzo scontato di 90 euro invece di 120 euro. Chi parteciperà ai corsi avrà anche l’accesso al gruppo Facebook dedicato della BTREES School che permettà un confronto continuo con altri professionisti ed una formazione continua.