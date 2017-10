Cloud4Wi chiude un round da 11,5 milioni: dentro Opus Capital e United Ventures

PISA - Raccolta di fondi copiosa per la startup Cloud4Wi: Opus Capital e United Ventures hanno deciso di investire ben 11,5 milioni di dollari nel leader nel settore delle piattaforme di location analytics e marketing. In questo modo il capitale investito nella startup raggiunge i 15,5 milioni di dollari.

Round B per Cloud4Wi

Grazie a questo nuovo round, Cloud4Wi investirà nello sviluppo del prodotto, rafforzerà gli sforzi in sales e marketing, svilupperà ulteriormente la rete globale dei propri partner e migliorerà le competenze nel machine learning. Il prodotto della startup è Volare, una piattaforma di location analytics e marketing disegnata per conoscere ed ingaggiare i consumatori. Con Volare le aziende possono utilizzare le reti wireless esistenti per potenziare il proprio business.

Ingaggiare i consumatori

«Le aziende sono alla ricerca di nuovi modi per conoscere ed ingaggiare i propri consumatori al fine di aumentare i propri ricavi. La soluzione Volare valorizza gli investimenti fatti nelle reti Wi-Fi fornendo risultati immediati - dice Andrea Calcagno, CEO e Co-Founder di Cloud4Wi -. Questa nuova iniezione di capitale ci permetterà di accelerare la nostra espansione e di continuare a migliorare le tecniche di intelligenza artificiale che sono alla base della nostra soluzione».

Usata da Prada

Volare è stata scelta da aziende leader, quali Adecco, Bulgari, Burger King, Clarks, Gruppo FS Italiane, Liverpool, Moscow City Government, Olive Garden, e VTB24. In particolare, il Gruppo Prada utilizza Volare in circa 500 negozi dislocati in tutto il mondo. Grazie alla piattaforma, il Gruppo Prada può costruire un profilo cliente più completo e personalizzare l’esperienza in negozio integrando la componente digitale con quella umana. «Cloud4Wi aiuta a risolvere uno dei principali problemi che i brand devono affrontare oggi, ossia allineare l’esperienza offline con quella online - dice Gill Cogan, general partner di Opus Capital -. Con la piattaforma Volare, il portafoglio clienti esistente e la chiara visione strategica, Cloud4Wi ben si posiziona come leader in questo mercato in sviluppo. Siamo entusiasti di continuare a supportare il team affinché possa crescere e aprire nuovi orizzonti al mondo dei top brand».