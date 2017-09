Moneyfarm è la migliore impresa innovativa nella gestione del risparmio

MILANO – Ancora una volta Moneyfarm, la società di consulenza finanziaria che opera online, si distingue come realtà d’eccellenza nel panorama delle imprese innovative italiane. A riconoscerlo è Ascosim, l’Associazione delle Società di consulenza finanziaria, nella cornice del 3° Convegno Robo-advisor e dintorni che quest’anno ha affrontato il tema Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale nel servizio di consulenza. Il premio a Paolo Galvani, Presidente di Moneyfarm, per la categoria Asset Management Innovation è stato consegnato da Lia Turri, Partner Financial Services di PwC, ed è un’ulteriore conferma a supporto del continuo sviluppo volto all’innovazione della gestione del risparmio della società guidata da Galvani insieme a Giovanni Daprà.

La terza edizione del forum annuale sulla consulenza online tenuto dall'Associazione presieduta da Massimo Scolari ha approfondito i temi dell'applicazione delle innovazioni tecnologiche, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione del servizio di consulenza finanziaria.

La società di consulenza finanziaria online si distingue per il suo approccio ibrido alla gestione del risparmio. L’innovazione tecnologica, infatti, caratterizza l’identificazione del profilo di investimento del cliente e l’allocazione delle asset class, ed è affiancata dalla componente umana, che rimane centrale nelle scelte strategiche di investimento così come nel supporto e nella consulenza al cliente. In un primo momento, quindi, Moneyfarm ottimizza il processo di profilazione dell’investitore attraverso le proprie piattaforme tecnologiche e due algoritmi proprietari, definendone gli obiettivi di rischio e rendimento, successivamente un team di professionisti altamente specializzati struttura i piani di investimento ad hoc con un’asset allocation realizzata su misura.

«Il riconoscimento di Ascosim rappresenta un risultato di cui siamo orgogliosi - spiega Paolo Galvani -. Con Moneyfarm abbiamo voluto innovare la gestione dei risparmi attraverso un approccio ibrido che rispondesse alle esigenze dei clienti e di un mercato in evoluzione. Abbiamo voluto portare un approccio agli investimenti che fosse unico, affiancando la tecnologia all’azione umana: in Moneyfarm infatti la componente «robo» coesiste con la sensibilità, competenza ed esperienza del professionista». Il premio di Ascosim va ad aggiungersi ai numerosi riconoscimenti già ricevuti da Moneyfarm, tra i quali quello del Governo Britannico come azienda Italiana di successo all’estero, due sigilli d’oro da parte dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza come Migliore Consulente Finanziario Indipendente in Italia e il riconoscimento come migliore Stocks & Share ISA Provider durante i MoneyAge Awards nel Regno Unito.