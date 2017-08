Whoosnap e Octo Telematics insieme, accordo mondiale per la startup di LVenture Group

ROMA - Accordo tra OCTO Telematics, brand globale nel mercato dell’Insurtech, e la startup Whoosnap, del portafoglio LVenture Group. La partnership siglata tra le due realtà prevede la distribuzione worldwide di Insoore, l’applicazione sviluppata da Whoosnap, per dispositivi mobile che, in caso di sinistro stradale, permette alle compagnie assicurative di contattare la community dei fotografi amatoriali di Whoosnap per rilevare, sul posto, i danni ai veicoli coinvolti e, allo stesso modo, per valutare lo stato del mezzo al momento della creazione o del rinnovo di una polizza assicurativa. Le immagini possono essere caricate istantaneamente sulla piattaforma e la loro autenticità è garantita attraverso un sistema di certificazione.

Accordo tra Octo e Whoosnap

Il servizio Insoore è stato presentato con grande successo, nel weekend dal 25 al 27 agosto, durante la gara di MotoGP di Silverstone nel contesto della «Telematics in Action», la tech conference di Octo Telematics rivolta ad investitori e operatori delle industrie assicurative e automobilistiche, pensata per informare sulle novità del settore e per creare un vero e proprio network in cui condividere e discutere le proprie idee.

Il servizio di Whoosnap

Whoosnap, che ha partecipato al programma di accelerazione di Luiss Enlabs, è nata per trovare impiego principalmente in ambito giornalistico ma, ben presto, la combinazione tra il meccanismo di crowdsourcing unito a un sistema di certificazione dell’autenticità degli scatti, ha permesso alla startup di ampliare rapidamente il proprio raggio di applicazione anche al ramo assicurativo, ed è così che è entrata nel radar di Octo. In particolare, attraverso Insoore, Whoosnap è stata tra le prime compagnie ad unirsi alla Next Generation Platform (NGP) di Octo: una piattaforma telematica, che permette di raccogliere dati da un qualsiasi sensore auto, per fornire informazioni in tempo reale. «Siamo felici di aver firmato questo importante accordo con il leader mondiale della telematica assicurativa Octo Telematics. Questo ci permetterà di distribuire da subito il nostro servizio su scala globale - ha detto Enrico Scianaro, CEO di Whoosnap -. Le compagnie assicurative avranno a disposizione uno strumento per contrastare le irregolarità e ottenere così una sostanziale diminuzione dei costi. Questo si traduce in un abbassamento del costo delle polizze per gli assicurati».