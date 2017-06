Twitter cambia look, le novità della nuova versione del social network

ROMA - Cambio di look per Twitter. Il social network diventa più leggero e snello sia nella nuova versione dell’app per iOS e Android, sia nella versione desktop. Il nuovo look semplifica di gran lunga l’interfaccia utente della piattaforma rendendo più facile vedere cosa viene pubblicato dai nostri contatti e non solo.

Design arrotondato

In questa versione di Twitter c’è un menù laterale di navigazione che permette l’accesso rapido al profilo, all’account, alla privacy e alle impostazioni da un unico punto. I titoli in grassetto sono più evidenti. Cambia anche il design dell’app che è stato arrotondato in modo tale da permettere un maggiore riconoscimento dei contenuti che più contano. Anche la foto del profilo non è più quadrata, ma tonda.

L’integrazione con Safari

Twitter 7.0 per iOS integra il browser web Safari, cosa che permette di aprire i link agli articoli e ai siti web direttamente all'interno dell'app senza doverci uscire. In questo modo l’utente dovrebbe avere un maggiore controllo sui contenuti ed essere più facilitato nell’accedere agli account da cui entra. Modificate anche alcune icone tra le quali quella relativa alla risposta ai tweet che ora è a forma di nuvoletta e non più con la frecciata che troppo spesso veniva scambiata per pulsante ‘indietro’. Interessante la nuova tecnologia alla base dell’applicazione che consente di aggiornare istantaneamente il feed con risposte, retweet e conteggio dei mi piace.