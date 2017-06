Clima, i ribelli Usa contro Trump guidati da Bloomberg

PARIGI - Una ribellione verde, nel segno del benessere del Pianeta e del futuro. La decisione di Trump di uscire dagli accordi di Parigi ha scatenato l'indignazione mondiale ma anche una forte reazione interna che ha preso le forme di una vera e propria coalizione: ne fanno parte 30 sindaci, tre governatori, oltre 80 presidenti universitari e più di 100 aziende, tutti intenzionati a impegnarsi concretamente per ambiente e clima nonostante la Casa Bianca. A guidarli l'ex sindaco di New York Michel Bloomberg, inviato speciale dell'Onu per il clima. «Gli americani non hano bisogno di Washington per rispettare gli impegni di Parigi e non permetteranno a Washington di mettersi sul loro cammino. Questo è il messaggio che i sindaci, i governatori e gli imprenditori stanno mandando. Io voglio che il mondo sappia che gli Stati Uniti rispetteranno i loro impegni.»