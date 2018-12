Melania Trump e quel pettegolezzo su Putin: la frase diventa virale

BUENOS AIRES - «Melania lasciatela in pace!» Parola di Vladimir Putin. C’è chi esagera e parla di flirt, c’è chi sostiene che la moglie di Trump faccia da ambasciatrice al marito, chi che faccia la «civetta». Quello che è certo è che tutti parlano del sorriso immortalato dai flash della first lady Usa al leader del Cremlino. E tanto ne parlano, che è diventato virale in Russia il commento dello stesso Putin alla fine del G20, postato dal giornalista di Komsomolskaja Pravda Dmitry Smirnov su Twitter. Putin alza le spalle e si rivolge ai giornalisti russi che sghignazzano: «Melania lasciatela in pace!», dice. L’interesse dei giornalisti per l’atteggiamento di Putin nei confronti della first lady degli Stati Uniti, è sorto sullo sfondo del gossip nato sui social network e sicuramente non fermato dalle parole del diretto interessato. I commenti si moltiplicano, come spesso succede per le false notizie.

Quello sguardo...

Gli utenti di Internet hanno prestato attenzione a quanto Melania Trump ha guardato attentamente ed espressamente il leader russo durante la (presunta) cena ufficiale. Alcuni hanno persino interpretato questa visione come civettuola. I giornalisti russi allo stesso Putin, alla fine del vertice, hanno fatto notare che giravano alcune immagini di un sorriso inequivocabile di Melania a Putin. «Le foto volavano su internet …» gli hanno detto. «No, non ci siamo seduti vicini con Melania!» ha sottolineato Putin, che si è dovuto letteralmente schermire, in quello che doveva essere il briefing con i giornalisti del suo seguito. Sostenendo che era «photoshop o erano le foto di un altro evento». E lo stesso portavoce Dmitry Peskov ha detto che «Con Melania c’erano le foto di Amburgo!», ossia vecchie.

Cosa cela

Il pettegolezzo nasce da un fatto di ben altro genere. I contatti Usa-Russia al summit sono stati ridotti all’osso. I presidenti di USA e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, hanno visto saltare il loro bilaterale in sede G20, su decisione americana, in seguito alla crisi navale di Kerch e alle ombre da essa generate sulla politica internazionale. I due hanno però avuto un breve contatto nell’ambito del vertice del G20 a Buenos Aires. E secondo i racconti c’è stata anche una pacca sulla spalla a sorpresa di Trump a Putin.