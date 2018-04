Trump attacca l'Ue: è «fortemente contro» gli Usa in campo commerciale

NEW YORK - Donald Trump ha detto che la Ue è «fortemente contro gli Usa in ambito commerciale». Parlando dalla West Virginia, il presidente americano ha aggiunto: «E' quasi come se non potessimo fare business» in Europa. La Ue «spedice le sue auto qui, spedisce di tutto ma non vuole prendere i nostri prodotti. Non possiamo permetterlo». La Ue sta negoziando con Washington affinché sia esclusa in modo permanente dai dazi su acciaio e alluminio Usa entrati in vigore il 23 marzo scorso. La Ue ne è stata esclusa mentre tratta.

Incontro con Merkel

Intanto, la Casa Bianca ha annunciato che la cancelliera tedesca Angela Merkel visiterà Washington ma non ha ancora deciso la data. Lo ha detto il vice portavoce Hogan Gidley spiegando che i due paesi stanno ancora lavorando per stabilire i dettagli. L'ultima visita di Merkel risale a un anno fa. Dopo aver avuto una ottima relazione con Barack Obama, il rapporto con Trump è nettamente peggiore. I due hanno posizioni diverse su le spese per la Nato, le questioni commerciali e l'accordo sul nucleare firmato nell'estate 2015 tra l'Iran e le principali potenze mondiali. Trump vorrebbe infatti cancellarlo.