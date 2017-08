Barcellona, il piccolo Julian dato per disperso è morto

BARCELLONA - Julian Cadman, il bambino australiano di 7 anni disperso dopo l'attacco terroristico a Barcellona, è rimasto ucciso nell'attacco. La conferma è arrivata poco fa dall'ufficio spagnolo per le persone scomparse, come riferisce tra gli altri SkyNews. Ieri, i media spagnoli avevano invece riferito che il bambino, madre filippina e padre australiano, era stato ritrovato in un ospedale, anche se la polizia catalana non aveva confermato le voci circolate dopo un articolo di El Pais su un suo possibile ritrovamento. Le sue condizioni di salute non erano state rivelate. Difficile dire se il piccolo fosse effettivamente vivo e sia morto per le ferite riportate nell'attacco terroristico, o se le notizie diffuse ieri fossero infondate. Secondo alcuni siti britannici, il piccolo Julian sarebbe il protagonista di alcune delle drammatiche foto scattate subito dopo l'attentato, che mostrano un corpicino senza vita sul selciato della rambla. Julian, doppia nazionalità, britannica e australiana, era a Barcellona con la mamma, di origini filippine, per partecipare a un matrimonio. Stavano passeggiando sulla Rambla quando il van usato da un terrorista si è scagliato contro la gente e lo ha "separato dalla sua mamma». La donna, rimasta gravemente ferita, ora è in condizioni stabili. Di Julian, invece, si erano perse le tracce. Era stato il nonno, Tony Cadman, a postare su Facebook una foto del bimbo chiedendo informazioni su di lui nelle ore successive alla strage sulla Rambla. Il padre, Andrew Cadman, era subito partito per la città catalana per cercarlo. Il viso sorridente di Julian aveva invaso i social network dopo la richiesta dei familiari di ritwittare e condividere il più possibile l'immagine per consentire di trovarlo.