Stanchi di salire e scendere dall’auto per aprire il cancello di casa? Ecco la soluzione, si chiama Nice

Chiunque possieda uno spazio esterno o interno in cui parcheggiare l’auto si è trovato di fronte alla fastidiosa e inevitabile routine di dover scendere e risalire dalla macchina per aprire manualmente e successivamente richiudere il cancello di casa. Una manovra quotidiana che può essere ben accetta quando le giornate di sole ci danno una mano ad affrontare la monotonia, ma quando il tempo non ci è amico e la pioggia vuole dire la sua… il disagio cresce a dismisura.

La stessa spiacevole sensazione la proviamo quando torniamo a casa di notte, o ancora quando per effettuare la manovra di apertura e chiusura siamo costretti a lasciare in macchina da soli i nostri bambini. Piccoli momenti di disagio che da oggi, grazie a Nice possiamo evitare. Come? Vediamolo insieme.

L’automazione per il tuo cancello a battente ideato da Nice

Per rendere la nostra quotidianità più comoda e agevole, Nice propone un’integrazione elettronica che funge da motore cancello battente in grado di offrire un sistema di automazione che non solo ci renderà più facile la vita, ma impreziosirà la nostra abitazione aumentandone il valore. La rinomata qualità estetica dei prodotti Nice dona infatti un valore aggiunto alla nostra proprietà senza snaturare il personale e caratteristico design che abbiamo scelto per la nostra casa.

I prodotti Nice sono realizzati con tecnologie avanzate che rispettano l’ambiente utilizzando materiali eco sostenibili, sfruttando l’energia solare e curandosi in tutti i suoi progetti del benessere del nostro pianeta.

Le soluzioni proposte sul mercato da Nice sono moltissime e sono in grado di soddisfare tutte le richieste in ambito di automazione, offrendo soluzioni per case private o per edifici commerciali.

La comodità dei prodotti Nice ti sta aspettando

Da oggi puoi dunque entrare nella tua proprietà o nel tuo garage senza scendere dall’auto, ma non solo. Potrai abbassare le tende esterne comodamente seduta in giardino, chiudere o aprire le tapparelle con un semplice telecomando, o ancora alzare e abbassare le tende interne di casa senza più fare il minimo sforzo.

La domanda che ci resta da fare su queste innovative soluzioni resta dunque una sola: cosa stiamo ancora aspettando?