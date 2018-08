Trovare le migliori operazioni di trading

Ogni trader vuole avere successo. Creerai strategie di trading e le implementerai quando penserai di aver trovato l’operazione di trading migliore. Ma come si fa a trovare la migliore? Come fai a sapere che aprirai solo operazioni che avranno successo? Inoltre, per avere una strategia di trading, ci sono alcuni suggerimenti che puoi seguire per rendere il tuo trading più efficace.

Impara a capire come funziona la tua strategia con i grafici

Avere una strategia di trading non è sufficiente. E poiché non si può contrattare tutto il tempo, devi essere in grado di leggere i grafici e capire quando utilizzare la tua strategia per operare. È importante capire che il mercato attraversa fasi diverse e che la strategia che utilizzi funzionerà meglio in determinate situazioni rispetto ad altre. Dovrai quindi imparare a identificare queste situazioni.

Non essere rigido sugli intervalli temporali del tuo trading

Poiché il mercato subisce fasi diverse, non puoi essere troppo rigido nei tuoi tempi di negoziazione. Se ti fissi troppo sui tempi a 4H, a 1H o giornalieri, potresti perdere mercati di tendenza o trovarti in un lasso temporale troppo calmo. Spostandoti tra i diversi intervalli temporali avrai un'idea migliore di ciò che il mercato ha da offrire.

Affina le tue abilità e la tua strategia

Il modo migliore per trovare le operazioni di trading migliori è diventare un esperto in quello che fai. Scegli il tuo stile di trading, sviluppa una strategia di trading e concentrati su un modello specifico. Se ti concentri su un tipo di pattern o setup, imparerai le sfumature e a vedere se il trade avrà successo o meno. Se i tuoi scambi sono tutti diversi, non diventerai mai un esperto e probabilmente non avrai mai un successo costante.

Riduci il tempo in cui stai davanti allo schermo

Questo può sembrare controintuitivo. Dopotutto, come puoi trovare le migliori operazioni se stai lontano dallo schermo del tuo computer? La verità è che se stai incollato al tuo schermo, spesso farai operazioni che non dovresti effettuare. Forse per noia o forse cercando di inseguire una perdita. Potresti essere sovreccitato o reagire troppo rapidamente ai cambiamenti. L'uso di notifiche sui prezzi può aiutarti a restare lontano dallo schermo senza rinunciare alle tue contrattazioni. Allontanandoti dallo schermo, ti schiarirai la testa e supererai le tue emozioni, specialmente lo stress causato da un trade perdente. Poi, al ritorno, sarai pronto a prendere decisioni sane e ben ponderate.

Apporta delle modifiche

Soprattutto se sei nelle prime fasi del trading, devi valutare regolarmente la tua strategia di trading per apportare miglioramenti. Scegli uno o due suggerimenti alla volta da implementare e lavora su questi fino a quando non li avrai padroneggiati. Guarda i tuoi successi e fallimenti e scopri cosa è successo e perché. Il trading richiede molto lavoro, soprattutto nei primi giorni in cui stai lavorando sui tuoi sistemi. Prenditi il tempo necessario per eccellere nella tua strategia e nel tempo sarai in grado di trovare le operazioni migliori.