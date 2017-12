Manovra, freno ai maxi-conguagli: bollette prescritte entro 2 anni

ROMA - Finalmente una buona notizia per i cittadini italiani. Grazie alla manovra finanziaria 2017 arriva una frenata ai maxi-conguagli: le bollette dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua saranno prescritte entro due anni. La commissione Bilancio della Camera ha dato un via libera trasversale all'emendamento che consente di far confluire in manovra il progetto di legge di Forza Italia che aveva già superato lo scoglio di Montecitorio, ma che attendeva ancora l'approvazione del Senato. L'Autorità per l'energia dovrà definire entro 60 giorni le misure necessarie per ottenere questo risultato.

Rimborso entro tre mesi con indebito conguaglio

Nel caso di fatture riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio «ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore».E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica, ottenere «entro tre mesi» il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di «indebito conguaglio».

Forza Italia festeggia sui social

Le disposizioni non si applicano però se la mancata o l'erronea rilevazione dei dati di consumo «derivi da responsabilità accertata dell'utente». Le misure si applicheranno alle fatture la cui scadenza è successiva: per il settore elettrico al primo marzo 2018, per il settore gas al primo gennaio 2019 e per il settore idrico al primo gennaio 2020. E Forza Italia può permettersi di festeggiare anche sui social network: «Grande soddisfazione per la decisione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati che ha approvato all'unanimità la proposta di Simone Baldelli per lo stop alle maxibollette dell'energia. Bene Parlamento, bene impegno Forza Italia dalla parte dei consumatori» scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.