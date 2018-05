Un gruppo di muratori a Córdoba, in Argentina, mentre lavorano in un cantiere di un edificio in costruzione, fissano alla parete una trave senza rendersi conto di come l’hanno fatto. Se non fosse per chi stava girando il video in quel momento forse non si sarebbero accorti del clamoroso errore. Il video è diventato virale sui social network.

Video YouTube Juaan900L