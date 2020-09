Come il 2020 ha influenzato il mercato dei giochi online?

Se diamo attentamente uno sguardo all'aumento dei ricavi dei giochi online nel primo semestre dell’anno 2020, ci rendiamo conto che il mercato ha visto crescere in modo esponenziale il suo fatturato sia in Italia che all’estero. Gran parte di questo risultato è legato ad una serie di fattori determinata dalla situazione sanitaria che ha interessato ogni angolo del mondo i cui abitanti costretti a restare a casa (lavoratori, studenti e pensionati) si sono cimentati in questi giochi online per ammazzare il tempo e soprattutto la noia, unendosi ad un già congruo numero di appassionati.

La vertiginosa crescita dei giochi online nel 2020

Quando autorevoli società dedite allo studio e all’analisi dei mercati del gioco d’azzardo hanno visualizzato le previsioni di entrate per il 2020 da gennaio a giugno, si sono resi conto che c'è stato un aumento di ben $ 2,2 miliardi, gran parte del quale è arrivato dal settore della telefonia mobile, ma grazie anche alle nuove slot online soldi veri senza registrazione.

Ciò è dovuto ai cambiamenti nei mercati chiave. Con la chiusura di sale gioco e degli Internet cafè, in molte parti del mondo, il gioco d’azzardo online si è spostato proprio sui dispositivi mobili oltre che a casa.

Console e PC hanno tuttavia registrato una crescita delle entrate, anche se gli esperti ritengono che questi siano stati dei «segnali di allarme» in quanto gran parte dei giocatori hanno trovato nel frattempo delle valide alternative soprattutto nelle suddette nuove slot VLT di ultima generazione.

Il boom dei giochi nel 2020

Con un'ondata di giocatori nuovi o molto più attivi, gli esperti del mercato dei giochi d’azzardo si chiedono quanti effettivamente continueranno a giocare nel momento in cui la vita tornerà alla normalità.

In tal senso analisti e esperti in statistica prevedono che PC e console si dimostreranno ancora funzionali, poiché le persone che hanno acquistato i dispositivi mobili e optato per le nuove slot VLT, li manterranno comunque attivi per giocare da casa sui classici casinò online e relative slot machine tradizionali.

Il VLT nello specifico è un tipico gioco che coinvolge più giocatori in competizione per lo stesso premio e proprio come il bingo online, i partecipanti si siedono davanti ai loro schermi collegati allo stesso gioco competono tra loro finché qualcuno non forma simboli o numeri vincenti.

I giochi sono diventati spazi sociali

Il mondo dei giochi online era già diventato un fenomeno social negli ultimi anni, ma con l'ascesa di titoli come Fortnite, e a seguito dei noti eventi che hanno caratterizzato il primo semestre del 2020, ha accelerato l'uso dei videogiochi per socializzare.

A seguito di un aumento dell'attività, in tal senso, uno studio di datato aprile ha chiesto ai giocatori i motivi principali per cui hanno giocato di più. Gran parte delle risposte sono tutte correlate all’aumento del tempo libero, ma anche alla necessità di socializzare visto che non era possibile farlo di persona per strada o al bar.

I giochi sono quindi diventati un fenomeno social inteso come il nuovo modo per le persone di connettersi, soprattutto le nuove generazioni. Un esempio lampante a parte il suddetto Fortnite può essere visto in particolare con il successo di Animal Crossing ovvero un gioco che ha quasi raddoppiato le vendite della precedente serie.

L’impetuosa avanzata delle slot VLT nel 2020

L’anno 2020 oltre ad una crescita esponenziale del mercato dei giochi online classici ha anche visto un’impetuosa avanzata delle slot VLT che rispetto a quelle tradizionali hanno delle piccole ma sostanziali differenze quantificabili sia in termini di modalità di gioco che di software.

In entrambi i casi si tira una maniglia oppure si preme un pulsante e le ruote girano. Anche la grafica, i simboli e le colonne sonore potrebbero essere simili, lasciando molti a chiedersi se i due tipi di giochi siano correlati.

In parole semplici, VLT e slot hanno le loro somiglianze, ma sono anche decisamente diversi. I VLT infatti si riferiscono ai terminali della video lotteria e nei casinò reali, tendono a presentare giochi come il bingo, il lotto, i gratta e vinci e altre tipologie di tabulazioni.

In Italia questo nuovo modo di giocare online è tra l’altro riconosciuto dalla AAMS/ADM, ed è per questo motivo che le slot VTL sono state scelte da un gran numero di giocatori nel corso di un 2020 anomalo per i noti motivi che lo hanno contraddistinto.

Se ciò non bastasse, a dimostrare per quale motivo questa nuova tipologia di slot ha trovato terreno fertile tra gli amanti dei giochi online, va aggiunto che funzionano allo stesso modo delle slot classiche e offrono persino giri gratuiti e allettanti bonus di benvenuto.

Infine va sottolineato che ci sono anche diverse slot con temi simili ai più noti delle classiche e come queste ultime, propongono giochi molto avvincenti con colonne sonore davvero eccitanti e una grafica a dir poco superlativa e in grado di fare la differenza.