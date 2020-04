Un mondo di ricette da scoprire su Internet

Chi di noi non si è mai messo alla ricerca di ricette da proporre a parenti e amici? Molte persone amano dilettarsi ai fornelli di casa per preparare piatti favolosi durante le occasioni speciali; dei veri e propri appassionati delle buona cucina! Non sempre però si hanno le conoscenze, la capacità e il tempo necessario per creare un gustoso piatto per un pranzo o per una cena in compagnia. Il nostro fedele computer, un comodo strumento con cui passare il tempo su YouTube, utile per non annoiarsi con giochi slot Book of Ra gratis e indispensabile nel mondo lavorativo, può diventare un pratico alleato per migliorare le nostre performance culinarie! Oggi vi vogliamo far conoscere alcuni dei più famosi blog di cucina attualmente disponibili in rete, per avere sempre a portata di mano una fonte inesauribile di favolose ricette per la vostra tavola.

Il blog di Misya

Flavia Imperatore, in arte Mysia, è la proprietaria di uno dei blog più cliccati e seguiti del momento che offre una ricca gamma di ricette. Tantissime preparazioni presenti al suo interno, organizzate in comode categorie come antipasti, primi, secondi, contorni e tanto altro, che si completano attraverso le utili ed interessanti rubriche che offrono la possibilità di preparare gustose ricette per le feste, torte di compleanno e veri e propri menù con piatti pensati in base alla stagionalità dei prodotti. Un diario online veramente completo di tutto.

Fatto in casa da Benedetta

Curato dalla food blogger Benedetta Rossi, è una vera e propria risorsa anche per coloro che si avvicinano al mondo della cucina per la prima volta. Benedetta fornisce infatti descrizioni e video esplicativi sulla preparazione di gran parte delle ricette ed è per questo che anche il suo canale Youtube è uno dei più visitati. Il blog curato in ogni dettaglio, oltre a presentare le ricette suddivise per categorie, offre spunti per creare i menù delle feste o per realizzare piatti privi di glutine, lattosio o nichel. Oltre ad offrire golosissimi spunti per creare ogni tipo di pietanza, questo blog presenta menù settimanali con lista della spesa e tanti consigli utili in cucina.

Vegolosi

Vegolosi è uno spazio dedicato alla cucina vegana che raccoglie le ricette della chef Sonia Maccagnola offrendo spunti, menù e idee per cucinare senza carne. Le ricette sono suddivise in varie categorie che comprendono non solo antipasti, primi e secondi, ma anche piatti con il tofu, il seitan o i legumi. Articoli, notizie e informazioni sulla salute completano questo blog davvero utile soprattutto per coloro che hanno intenzione di iniziare a testare una cucina vegana al 100%. Proprio a coloro che vogliono muovere i primi passi nell’universo vegano è dedicata infatti la categoria «Diventa veg».

Gnamgnam

Dalle ricette dell’autrice Elena Amatucci nasce il blog di cucina Gnamgnam. Si tratta di una raccolta di preparazioni culinarie divise in base al tipo di portata ed offre, oltre ai piatti della tradizione, numerose rivisitazioni dei grandi classici. A rendere davvero interessante questo blog sono le rubriche su come utilizzare gli avanzi evitando di sprecare del cibo, su come pesare gli alimenti senza utilizzare la bilancia o su come realizzare le ricette con il Bimby, il robot da cucina più venduto degli ultimi anni.

Ricette dal mondo

Marianna Pascarella ha raccolto in questo blog tantissime ricette invitanti appartenenti a diverse tradizioni culinarie. Ideale sia per chi vuole sperimentare nuovi piatti, sia per gli amanti della cucina nostrana. Questo spazio è davvero ricco di idee e comprende video ricette, guide di cucina, e tanti suggerimenti per realizzare pranzi o cene a tema. Un esempio? Con i 7 piatti più famosi della cucina marocchina, scoprire i nuovi orizzonti del gusto sarà un gioco da ragazzi.