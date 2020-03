Dsquared2 e Pepsi lanciano una capsule collection speciale

L'azienda italo-canadese fondata dai fratelli Caten propone al pubblico la sua nuova linea Pepsi Capsule Collection, una soluzione che riprende lo stile casual degli anni 80 come impone l'attuale tendenza 2020. Dsquared2 dedica la collezione a uomini e donne e si rivolge a un pubblico prevalentemente giovane, strizzando l'occhio anche alle persone di mezza età.

La Pepsi Capsule Collection permette agli utenti di vestire in modo completo e di trovare accessori di qualsiasi tipo, come borse, occhiali e costumi da bagno; la linea si fa apprezzare per l'utilizzo di colori chiari e delicati, in prevalenza bianco, rosa e azzurro, su indumenti dalla linea semplice e fabbricati con materiali di prima qualità. Scegliere la nuova Capsule Collection Dsquared2 significa vestire all'ultima moda e vivere la città in totale libertà, adottando un modello Fashion Street capace di coniugare il casual con una sottile eleganza, la cui freschezza è perfetta per la primavera e necessaria durante l'estate.

Il meglio della Pepsi Capsule Collection Dsquared2

La Pepsi Capsule Collection si impone con poche e decise caratteristiche, quei particolari che erano indispensabili negli anni 80, come la preponderanza delle firme, capaci di rendere speciale qualsiasi capo, dalla t-shirt al pantalone di jeans, passando per il più semplice dei cappellini. Dsquared2 ha collaborato con Pepsi, azienda a cui dedica il relativo logo, sempre presente su maglie, felpe e ogni altro genere di accessorio appartenente alla collezione; i suoi caratteristici colori rosso e blu sono fonte di ispirazione per l'intera linea, che li usa sapientemente per dare un disegno a capi completamente bianchi, oppure rosa o grigi. A tali abiti Dsquared2 abbina indumenti di jeans, il cui colore chiaro a effetto slavato assume toni particolarmente adatti all'Urban Style, sempre con un occhio di riguardo per quel pizzico di sobrietà che rende la collezione fresca e leggera. Le scarpe hanno un look che si allinea perfettamente con questa idea di moda; in particolare, le calzature femminili sono fabbricate in vera pelle di vitello e uniscono l'eleganza della tinta unita alla presenza di piccoli vezzi, che le rendono assolute protagoniste della scena; l'uso del tacco alto e del disegno a punta rende il modello Pepsi Pumps molto sexy.

I capi più belli della Pepsi Capsule Collection Dsquared2

Come accade per le migliori firme internazionali, è sempre difficile scegliere gli abiti che meritano la maggiore attenzione; in questi casi non possiamo non menzionare il Pepsi Denim Jacket, disponibile sia per gli uomini che per le donne in due versioni esteticamente identiche, ma diverse nella vestibilità. La bellezza di questo capo è rappresentata dall'uso di un jeans di ottima qualità, impreziosito dall'effetto slavato e dalla lunga firma Dsquared2 Pepsi che campeggia per l'intera lunghezza della manica.

I Basis Dark Cool Guy Jeans consistono in un pantalone casual corredato di numerose tasche e fabbricato in cotone ed elastane; il particolare fondo che ricopre la caviglia è un dettaglio importante che conferisce a questi jeans uno stile unico.

Fra gli accessori merita attenzione la Pepsi Bum Bag, una tracolla dal look sportivo caratterizzata da una superficie lucida di colore bianco con bande blu e rosse; non manca ovviamente il logo Pepsi in bella mostra.

Le scarpe Strappy Heels sono fabbricate in pelle di vitello, presentano la suola in cuoio, il tacco a stiletto e una pratica e fine chiusura in velcro; le calzature sono comode, eleganti e valorizzano il piede di ogni donna; il loro colore rosso e la firma Dsquared2 posta sulla chiusura le rendono sexy e perfette per la stagione estiva.