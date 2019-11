Black Friday, gli italiani spenderanno 116 euro a testa

ROMA - Il Black Friday è alle porte. EBay stima che oltre 20,5 milioni di italiani faranno acquisti durante il prossimo Black Friday e saranno pronti a spendere oltre 2 miliardi e 380 milioni di euro, per una media di 116 euro a persona.

Secondo un sondaggio tra i venditori professionali eBay in Italia, il 73% considera il Black Friday un'iniziativa positiva, con l'80% che riconosce come - grazie a piattaforme come eBay - anche le aziende con sede nei centri più piccoli possono avere accesso a questa iniziativa. Non a caso, oltre il 50% dei venditori ritiene che il Black Friday abbia un impatto positivo per il proprio territorio, percentuale che arriva quasi al 60% tra chi ha un business in una piccola città. Una sensibilità condivisa anche dagli acquirenti: uno su due considera infatti importante o molto importante acquistare da Pmi locali durante il Black Friday e il Cyber Monday.

Il 56% degli italiani farà acquisti

I dati interni di eBay confermano che questo appuntamento è entrato a far parte della vita degli italiani, basti pensare che durante l'ultimo quadriennio (2014 - 2018) gli acquisti in queste 24 ore sono cresciuti del 60% e che ben il 64% degli intervistati ha dichiarato di aver già fatto acquisti tra il Black Friday e il Cyber Monday, un atteggiamento che coinvolge anche i consumatori più maturi. Sono infatti 1 su 2 coloro che, fra i 55 e i 64 anni, hanno comprato in occasione delle promozioni. E anche per il 2019 il trend non sembra cambiare: il 56% degli italiani conferma la sua intenzione di effettuare acquisti durante queste giornate speciali 4.

Quali sono le categorie più gettonate per gli acquisti del Black Friday? Dall'indagine emerge come sia elettronica, indicata dal 62% dei rispondenti, seguita da abbigliamento, scarpe e accessori (43%), articoli per casa e giardino (14%) e Fai Da Te (12%).