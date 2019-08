Cosa è meglio non fotografare (e postare) in vacanza per evitare un effetto «copia e incolla»?

Iniziano le vacanze e quello che, sempre più spesso, capita di vedere sono le bacheche dei social media inondate delle stesse foto. Tutti alle prese con scatti identici, a emulare le medesime pose, di fronte a sfondi che, giorno dopo giorno, perdono originalità e appeal. Wiko ha voluto interrogare tramite sondaggio Facebook gli utenti iscritti al gruppo Wiko Community Italia, per scoprire proprio quali siano le foto da evitare nell’estate 2019.

La classifica degli scatti «banditi»

A pari merito, con in 32% delle scelte, si contendono lo scettro delle foto da bannare gli scatti che ritraggono le gambe o i piedi al mare, ma anche la classica ala dell’aereo un attimo prima del decollo. Decisamente troppo viste: queste istantanee non esprimono alcun tipo di autenticità e non aggiungono personalità al feed.

Seguono le scritte romantiche sulla spiaggia che con il 27% dei voti non risultano particolarmente gradite, sicuramente non in vacanza dove è già tutto un tripudio di cuori. Chiudono la classifica gli scatti con i gonfiabili. I famosi unicorni, fenicotteri e pavoni, ma anche i più feroci squali e coccodrilli raccolgono solo il 9% dei giudizi negativi: non sono certamente i soggetti più originali, ma ancora accettabili, soprattutto se aggiungono colore e ilarità alle foto.

Selfie con tramonto (Wiko)

Frequenza e intensità

Wiko è voluto andare oltre per indagare frequenza e intensità con cui scattare e condividere foto in vacanza. Complici connessioni migliori, smartphone performanti e dotati di batterie long lasting, ogni momento è buono per alimentare i propri profili social.

La maggioranza del campione (il 54%) sostiene che una foto al giorno rappresenti la giusta cadenza da seguire: un buon modo per fidelizzare i follower, con la dovuta attesa prima della condivisione dello scatto successivo.

Contenuti originali

Il 33% dei votanti si ritiene invece più morbido e accomodante. Non esiste una regola o una frequenza da rispettare, i contenuti possono essere condivisi in qualsiasi momento, purché siano davvero originali. Meglio quindi evitare i contesti sopra descritti.

Infine, il rimanente 13% è dell’opinione di ridurre al minimo gli scatti condivisi e di abbondare con le stories, strumenti in grado di raccontare live e con maggiore immediatezza la vacanza che si sta vivendo.

Ora occorre solo chiudere la valigia e non dimenticare a casa il più fedele compagno di viaggio, lo smartphone appunto!