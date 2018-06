Dimmi cosa bevi al primo appuntamento e ti dirò chi sei

MILANO – Se «chi beve soltanto acqua ha un segreto da nascondere», come scriveva Charles Baudelaire, è anche vero che il tipo di alcolici che si sceglie di bere può dire molto delle persone e del loro modo di fare. Anche un semplice aperitivo al primo appuntamento può essere quindi un primo test per capire dettagli curiosi della persona che si sta conoscendo. Once, dating app che propone match di qualità una volta al giorno, ha stilato l’elenco delle personalità da associare ai cocktail più popolari bevuti al primo appuntamento:

Birra e vino

Birra: il proprio interlocutore non ama gli artifici e gli inutili giri di parole, vuole vivere l’esperienza di dating in spensieratezza ed è interessato realmente a fare la conoscenza della persona che ha di fronte a sé. Si presenta per ciò che è, in maniera autentica ed onesta e si aspetta che chi lo accompagna faccia lo stesso. Vino: la persona che si ha di fronte è un acuto osservatore e se si vuole fare una buona impressione, sarà necessario prestare attenzione ai dettagli. È cosa certa che a un punto della serata il discorso verterà inesorabilmente sulle sue passioni, intense come il profumo dei suoi vini preferiti, aspetandosi di ricevere opinioni franche e oneste a riguardo.

I cocktail più classici

Mojito: il «popolo del Mojito» è costituito dai creativi per eccellenza, persone solari e sempre pronte al divertimento. Il primo appuntamento sarà piacevole e il tempo sembrerà volare tra sorrisi e battute. Bellini Royal: in genere gli amanti delle bollicine francesi sono persone timide ma con personalità molto forte, che merita di essere scoperta poco a poco. Si tratta di persone timide che difficilmente si lasceranno andare al primo appuntamento, ma al secondo (se ci sarà) saranno disposte a mettere più carte in tavola. Margarita: gli amanti della tequila sono persone determinate che non hanno paura di niente, ma vivono anzi le difficoltà come uno stimolo. Si tratta di persone curiose e al primo appuntamento è facile aspettarsi decine e decine di domande. A volte anche scomode. Cosmopolitan: gli appassionati dei cocktail a base di vodka rischiano spesso di apparire troppo sicuri di se stessi, amano il centro dell’attenzione e faranno di tutto per sorprendere al primo appuntamento. È garantito quindi che non ci saranno silenzi imbarazzanti durante le conversazioni in quanto saranno riempiti da un ottimo uso della dialettica.