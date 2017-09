Andrea Diprè, il nuovo video diventa caso mediatico

UDINE – Torna a far parlare di sé Andrea Diprè che dopo un periodo di pausa dalla rete si è cimentato con un videoclip musicale. Il re del trash ha scelto Udine per il suo ultimo lavoro in particolare il parco di cemento dei Rizzi, a poche centinaia di metri dal Polo Scientifico dell’Università di Udine. La nuova canzone si intitola «Elisabetta» e Diprè ha scelto come compagna d'avventure Valeria Nardone di Pordenone che ha all'attivo 80 mila follower su Instagram. Come d'abitudine il video, in cui Andrea Diprè è vestito da scolaretto, non lascia nulla all'immaginazione a cominciare dai contenuti. Le scene sono state girate con lo sfondo dei graffiti del Parco di Cemento dei Rizzi. Non è la prima volta che il re del trash sceglie il Friuli per produrre i suoi video; nel 2015 infatti era balzato alla cronaca per aver girato un video porno a Cordenons.

La canzone

Parole esplicite, colorite, volgari. La ricetta di Andrea Diprè non si smentisce. Il testo è costellato da bestemmie e parolacce. Il video è stato pubblicato sul web lunedì 18 settembre ma come è ovvio pensare è stato rimosso da diversi social network. Ma questo non ha impedito al prodotto mediatico di fare il giro della rete e di raggiungere in due giorni più di 30 mila visualizzazioni. Il pubblico come spesso accade con produzioni di questo tipo è diviso: c'è chi, magari anche ironicamente, apprezza la vena trash dello «show man» e della sua compagna ma anche chi si lascia andare a commenti che non lasciano scampo.