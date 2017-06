Saldi estivi: le dritte del Codacons per evitare fregature e comprare bene

Il Codacons, come di consueto, ha condotto il monitoraggio sulla propensione all’acquisto delle famiglie durante gli sconti di fine stagione – che per l’estate 2017 partiranno il 1 luglio in tutta Italia. I dati raccolti dal Comitato difesa consumatori mostrano che gli italiani «hanno messo in conto un budget di spesa analogo a quello dello scorso anno, e approfitteranno dei saldi per fare acquisti mirati con un occhio al portafogli. Lo scontrino medio italiano si aggirerà attorno ai 67 euro pro-capite, e poco più della metà delle famiglie (54%) farà uno o più acquisti in regime di saldi».

Il Codacons stima che molti italiani si rivolgeranno agli outlet, dove acquistare capi firmati con un ulteriore ribasso. Ma saranno anche tanti – specie i turisti stranieri – che daranno un occhio alle boutique d’alta moda per vedere se riescono a ‘strappare’ qualche affare made in Italy (forse). A soffrire di più, invece, saranno i piccoli negozi e le periferie – riporta il Codacons – per i quali il giro d’affari sarà negativo anche quest’anno a causa della concorrenza di centri commerciali (o grande distribuzione) e dei già citati outlet.

Le dritte del Codacons

Appuntamento dunque con i saldi e consueto appuntamento con i consigli del Codacons per evitare fregature e fare acquisti in sicurezza.