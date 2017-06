Orsi: “Donnarumma ormai va ceduto”

MILANO - Donnarumma sì, Donnarumma no…il Milan continua a sfogliare la speciale margherita che porterà al rinnovo del portiere o alla separazione da quello che a tutti gli effetti sembra il predestinato numero 1 (in tutti i sensi) della rosa milanista. La possibile ricucitura fra le parti, con Mino Raiola e lo stesso Donnarumma possibilisti su un passo indietro che riavvicinerebbe le parti verso un rinnovo di contratto, però, non sembrano convincere tutti, come ad esempio Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, oggi commentatore televisivo, che a proposito della vicenda Milan-Donnarumma afferma: «Penso che possa esserci un riavvicinamento fra Donnarumma ed i rossoneri, ma io sono poco convinto che il portiere possa rimanere a Milano, anzi, forse sarebbe anche deleterio, rischierebbe di compromettere le sue prestazioni in campo. Qualcosa si è rotto con la piazza - prosegue Orsi - e quando accade ciò la calma è solo apparente, per cui ritengo che oggi la soluzione migliore sia quella di cambiare aria, a Milano avrebbe ormai pressioni eccessive dopo questo marasma».