Coppa dei Campioni: dove la finale del 2019?

MILANO - Non è finita che da una manciata di giorni la finale di Coppa dei Campioni 2017 che già si pensa alle edizioni future. Già, perché la Uefa è chiamata a fine estate a decidere la sede della finale 2018-2019 (nel 2018 si giocherà allo stadio Olimpico di Kiev), scatenando l’attesa delle pretendenti, ansiose di ospitare l’ultimo atto della manifestazione più importante d’Europa. La favorita è Madrid, non con il Santiago Bernabeu, bensì con il nuovissimo Estadio Metropolitano, la nuova casa dell’Atletico, ma attenzione alla rimonta dell’Olympic Stadium di Baku (Azerbaigian) che, candidatosi già per ospitare la finale di Coppa Uefa, tenta il grande colpo. Più defilate, invece, appaiono Istanbul (Besiktas Arena) e Belgrado (Marakanà), che si proporranno probabilmente per ospitare la Supercoppa Europea assieme a Belfast, Tirana, Haifa, Tolosa e Danzica.