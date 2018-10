Vuoi migliorare la tua salute mentale? Cammina e vai in bici (in mezzo alla natura)

Ormai lo sappiamo da anni: fare movimento migliora il nostro stato di salute e ci permette di vivere più a lungo. Secondo alcuni scienziati, tuttavia, per migliorare il proprio benessere – incluso quello mentale – non sarebbe sufficiente muoversi, ma bisognerebbe trascorrere parte del nostro tempo in mezzo alla natura. Il connubio movimento/aree verdi migliorerebbe, perciò, la nostra salute mentale. Ecco perché.

Il verde che fa bene

Se si ha avuto la fortuna di passare parte della giornata in mezzo al verde – fosse anche un piccolo parco di città - si sa anche molto bene quanto la natura ci doni immediatamente una sensazione rigenerante. Non a caso, da un nuovo studio si evince come le persone che abitualmente fanno i pendolari – a piedi o in biciletta – attraverso ambienti naturali abbiano maggiori possibilità di sviluppare una salute mentale migliore.

Quale ambiente naturale?

Va da sé che il miglior ambiente naturale è quello che si trova fuori città. Tuttavia, se proprio non possiamo recarci tutti i giorni in tali luoghi di questo genere possiamo, per così dire, accontentarci degli spazi verdi pubblici, come parchi cittadini o parchi naturali. «La salute mentale e l'inattività fisica sono due dei principali problemi di salute pubblica associati alla vita negli ambienti urbani. Il design urbano potrebbe essere un potente strumento per affrontare queste sfide e creare città più sane. Un modo per farlo sarebbe investire in percorsi di pendolarismo naturali per il ciclismo e le passeggiate», ha dichiarato Mark Nieuwenhuijsen dell'Università di Barcellona.

Punteggi migliori

Durante lo studio sono stati coinvolti 3600 partecipanti che hanno risposto a un questionario approfondito circa le abitudini di pendolarismo, il tempo trascorso in mezzo alla natura e il reale stato di salute mentale. Dai dati ottenuti è emerso che le persone che percorrevano ogni giorno ambienti naturali avevano una media di punteggio di salute mentale superiore di almeno 2,74 punti rispetto alle persone che si muovono o fanno attività fisica in ambienti normali.

La differenza tra ambienti urbani e ambienti naturali

«Da precedenti studi sperimentali sapevamo che l'attività fisica in ambienti naturali può ridurre lo stress, migliorare l'umore e il restauro mentale rispetto all'attività equivalente in ambienti urbani. Sebbene questo studio sia il primo del suo genere a nostra conoscenza e, quindi, saranno necessarie ulteriori ricerche, i nostri dati mostrano che il pendolarismo attraverso questi spazi naturali da solo può anche avere un effetto positivo sulla salute mentale», conclude l’autrice Wilma Zijlema. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Environment International.