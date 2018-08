La dieta è uno degli aspetti più importanti per mantenere il nostro organismo in buona salute. Se, tuttavia, non seguiamo un regime alimentare corretto, possiamo incappare in diverse problematiche. Ancor di più se ci affidiamo prevalentemente a cibi industriali, raffinati o super lavorati. Questi ultimi sarebbero in assoluto quelli più pericolosi e rientrano in questa categoria molti salumi, dolci, formaggi e prodotti da forno. E’ anche essenziale porre molta attenzione nelle etichette: alcuni additivi piuttosto comuni che appartengono all’ampio gruppo dei fosfati, potrebbero innescare pericolosi eventi cardiovascolari, ecco perché.

Cosa sono i fosfati?

I fosfati sono delle sostanze utilizzate molto comunemente dall’industria alimentare. Aggiunti come additivi, hanno lo scopo di migliorare la spalmabilità dei formaggi, evitando l’aggregazione di alcune polveri come il caffè e le farine e aiutano a conservare salumi e carni lavorate. In realtà dosi minime si trovano anche in alcuni alimenti naturali, ma il vero pericolo è rappresentato dai prodotti che acquistiamo frequentemente nei supermercati, piuttosto che nelle materie prime.

Il pericolo fosfati

I fosfati rappresentano un serio pericolo per la nostra salute perché possono portare a formare depositi nei vasi sanguigni e problemi renali. Ma non solo: recenti studi indicano un aumento delle probabilità di incappare in una morte prematura persino in persone sane a causa di un aumentato rischio di fosfati. Le conferme arrivano da una recente ricerca guidata dal professor Reto Krapf dell'Università di Basilea.

I risultati

Secondo i risultati ottenuti dagli scienziati e pubblicati sul Journal of American Society of Nephrology, l’aumento dell’assunzione di fosfati nella propria dieta fa lievitare i livelli di fosfato sierico. Il tutto è associato a una maggiore attività del sistema simpatico che accelera l’attività cardiaca e la pressione sanguigna. L’unica buona notizia – spiegano i ricercatori – è che l’effetto può essere invertito. I partecipanti che hanno evitato fosfati per due mesi erano riusciti a far ritornare alla normalità i marker correlati ai pericolosi eventi cardiovascolari. Quindi se state assumendo troppi fosfati attraverso la vostra dieta, sappiate che siete ancora in tempo per ridurre al minimo il rischio.

I diversi fosfati

Esistono diversi tipi di fosfati. Armatevi di pazienza e controllate le etichette dei prodotti che avete in casa. Tutti i fosfati elencati qui sotto sono pericolosi per la vostra salute. I fosfati possono essere elencati in etichetta con sigle che partono dalla E338 alla E343 e poi dalla E450 alla E 452. Infine, l’ultimo elenco va dalla E541 alla E545.