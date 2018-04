A Milano screening medici gratuiti in centro, il 14 e 15 aprile

MILANO - «Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È questo il tema guida del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 che si tiene oggi, sabato 14, e domenica 15 aprile a Milano, con il patrocinio del Comune. Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane, per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dalla novità del Congresso 2018 che coinvolgerà tutta la cittadinanza: il «Percorso della Salute».

Oltre alle sessioni di dibattito, che si terranno presso l'Auditorium San Fedele (via Hoepli 3) e a cui parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino (ore 10:00) e la vicesindaco Anna Scavuzzo (ore 11.40), tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10:00 alle 18:00 di sabato e di domenica saranno attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.

I controlli riguardano vista (test di Amsler e primo soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla), andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (Soffri d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C), cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e aneurisma all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi).