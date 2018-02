Tumore alla pelle: i migliori ospedali italiani a cui rivolgersi

Quello della pelle è considerato il tumore più comune al mondo, secondo i dati ottenuti da AIRTUM, l’Associazione Italiana dei Registri dei Tumori. Il carcinoma cutaneo – insieme a quello sottocutaneo - rappresenta il 15% di tutti i tumori conosciuti. A essere maggiormente a rischio, tuttavia, sono i soggetti di sesso maschile. Ma al momento – come per tutte le altre formazioni cancerogene - la prevenzione rimane lo strumento più efficacie per ridurne l’incidenza. Ecco il motivo per cui è essenziale affidarsi esclusivamente a centri di comprovata esperienza: grazie a questi si possono rilevare eventuali forme tumorali allo stadio iniziale e cominciare tempestivamente la terapia.

Criteri omogenei

Al fine di condividere criteri omogenei e quantitativi di confronto tra le varie dermatologie e oncologie (numero dei ricoveri e degli interventi eseguiti in un anno, outcome clinici, profili professionali dell’equipe clinica, pubblicazioni scientifiche e tecnologie impiegate), ThatMorning ha attivato un tavolo di confronto. E il risultato della ricerca – suddiviso regione per regione – è quello che potete trovare qui sotto: tutti i gli skin Center specializzati nel trattamento dei vari tipi di carcinoma cutanei. Inoltre, sul sito di ThatMorning è possibile accedere all'elenco completo delle strutture.

Piemonte e Valle d'Aosta

Presso l’Istituto Oncologico Candiolo con la Specialità in Chirurgia dei Tumori della Pelle, diretta dal Dottor Alessandro Zaccagna, che ogni anno conta più di 300 interventi per tumori alla pelle.

Lombardia

Presso l’Istituto Europeo di Oncologia è attiva l’Unità di Chirurgia del Melanoma, Sarcomi e Tumori Rari diretta da Elisabetta Pennacchioli assieme all’ambulatorio di diagnostica cutanea specializzato nel realizzare percorsi personalizzati in base al rischio del singolo paziente di sviluppare tumori della pelle.

Trentino Alto Adige

Presso Azienda Sanitaria dell'Alto Adige l’Ospedale di Bolzano con il reparto di Dermatologia, diretto dal dott. Klaus Eisendle, il cui ambulatorio effettua oltre 100.000 prestazioni l'anno e i ricoveri annuali sono circa 500.

Veneto

Presso l’IOV, Istituto Oncologico Veneto, il cui programma terapeutico polispecialistico comprende il gruppo multidisciplinare ambulatoriale e le Unità Operative per l’Oncologia del melanoma e la Chirurgia oncologica.

Friuli Venezia Giulia

Presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale della Misericordia di Udine, diretto dal dott. Gianpiero Fasola, dove lo scorso Novembre si è tenuto il convegno sull’immunoterapia dei tumori che ha richiamato esperti da tutta Italia.

Liguria

Presso IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino la cui Dott.ssa Paola Queirolo è la presidente uscente dell’Intergruppo Melanoma Italiano, impegnata nel campo della ricerca scientifica in ambito oncologico.

Emilia Romagna

Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, la cui Clinica Dermatologica è presieduta da Giovanni Pellacani Preside della Facoltà di Medicina presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Toscana

Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi con la nuova Unità Integrata di area vasta centro denominata Melanoma & Skin Cancer Unit che comprende, oltre a quella fiorentina, anche le Dermatologie di Empoli, Pistoia e Prato .

Umbria

Presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni con il Dipartimento di Oncologia che include l’Unità per i Melanomi e i Tumori rari diretta dalla Dott.ssa Fatigoni Sonia.

Marche

Presso l’Azienda Ospedaliera Umberto I di Ancona, la cui clinica di Dermatologia è diretta dalla Prof.ssa Offidani Anna Maria, dove è stato pubblicato il percorso terapeutico assistenziale dedicato alla gestione del paziente affetto da melanoma.

Lazio

Con Melanoma Unit dell’Istituto Dermopatico dell'Immacolata diretto dal Dott. Gianluca Pagnanelli che coordina l’attività di Dermatologi ed Oncologia, insieme ad altri specialisti, quali ad esempio Chirurghi, Radiologi e Istologi per il trattamento del melanoma.

Abruzzo

Presso L’ospedale Santo Spirito di Pescara con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale è attivo il Servizio di Dermatologia diretto dalla Dott.ssa Antonella Legge. La struttura conta più di 450 interventi chirurgici all'anno per i tumori alla pelle e al sottocutaneo.

Molise

Presso la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso con il Dipartimento di Oncologia diretto dal Dott. Fabio Rotondi che offre il Trattamento del Melanoma Cutaneo presso la sua Chirurgia Plastica Ricostruttiva.

Campania

Presso l’Istituto Nazionale Tumori "Fondazione G. Pascale" e il suo Dipartimento Melanoma, centro d’eccellenza per il melanoma e diretto dal Dr. Corrado Caracò.

Puglia

Presso L'Ospedale Generale Regionale «F. Miulli» ad Acquaviva delle Fonti, la cui Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Dermatologia e Venereologi è diretta dal Dr. Nicola Arpaia.

Basilicata

Presso il Presidio Ospedaliero "Madonna delle Grazie" a Matera la cui Unità Operativa Complessa "Chirurgia Plastica" è diretta dal Direttore Michele De Robertise e offre assistenza a più di 150 ricoverati all’anno per tumori alla pelle.

Calabria

Con l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e la sua Melanoma Unit coordinata dall’Unità Operativa di Dermatologia e che prevede l'interdisciplinarietà fra varie unità operative quali Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Medicina Nucleare ed altri ancora.

Sicilia

Presso la Chirurgia Plastica Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, afferente al Centro Grandi Ustioni e diretto dal Dr. Rosario Ranno.

Sardegna

Presso l’Unità di Genetica dei Tumori, dell’AOU di Sassari il cui responsabile Prof. Giuseppe Palmieri è inoltre presidente dell’Intergruppo Melanoma Italiano.

Fonti:

- AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori

- Fondazione Umberto Veronesi

- Centro Studi ThatMorning. ThatMorning sviluppa servizi digitali di Business Intelligence in ambito Healthcare. Applicazioni e device sono specificamente pensati perì il settore Life Science.