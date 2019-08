Meloni: «Da settembre con la Lega progetto alternativo a Sala»

MILANO - Fratelli d'Italia chiama la Lega a «mettere in campo un progetto alternativo a Sala» già da settembre, per cominciare al nome di un candidato sfidante per le prossime amministrative a Milano. Lo ha affermato la presidente la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha parlato nella conferenza stampa per l'annuncio ufficiale del passaggio del consigliere comunale Andrea Mascaretti a Fdi.

Meloni: «Io voglio vincere»

Meloni parlato di un'opposizione al sindaco Sala finora «troppo morbida. Le città - ha detto - non finiscono con il centro storico. Il grosso della popolazione abita al di fuori dei riflettori. A loro va data attenzione. Vogliamo lavorare da ora per costruire l'alternativa a Sala. Partendo da Fratelli d'Italia, dalla Lega. Credo che sia importante vedersi già dopo la pausa estiva - ha spiegato - per mettere in campo un progetto alternativo per la città. La sfida parte da settembre e cominciamo a pensare a chi possa essere un candidato contro Sala. La sfida si può vincere. Io voglio vincere». E per farlo, occorre presentare «il candidato migliore, perché con la sola bandiera non si vince mai. Il dibattito deve essere aperto. Abbiamo sempre dimostrato che la nostra priorità è la vittoria, non mettere uno dei nostri, ma il candidato migliore».

Appuntamento ad Atreju

A livello nazionale, Giorgia Meloni ha spiegato che l'obiettivo di Fratelli d'Italia è «continuare a crescere». E ha dato appuntamento ad Atreju, a settembre, «la manifestazione che scandisce l'apertura della stagione politica della destra italiana. Vogliamo tornare a parlare di miracolo italiano, vogliamo crescere felicemente, non l'idea assurda di decrescita felice». Tra gli ospiti, Meloni ha annunciato la presenza di Walter Veltroni.

Governo Lega-FdI

«Continuiamo a lavorare per un partito sovranista e conservatore - ha aggiunto Meloni - in grado di dare all'Italia le risposte di cui ha bisogno». E citando un sondaggio ha sostenuto che «una maggioranza Lega-Fratelli d'Italia in caso di elezioni avrebbe una maggioranza schiacciante. E avremmo un governo stabile, capace di durare cinque anni, in grado di fare riforme».

«Pronti al voto anche a settembre»

Fratelli d'Italia sarebbe pronta per un voto a settembre? «Assolutamente sì. Siamo sempre pronti ad andare a votare. In qualunque momento il governo cada, chiederemo di andare al voto. In Italia - ha aggiunto - si sa che oggi c'è una maggioranza tra i cittadini: Fratelli d'Italia e Lega oggi, secondo tutte le elezioni e tutti i sondaggi, avrebbero una maggioranza schiacciante» e «potrebbero dare all'Italia un governo coeso, che condivida le questioni centrali e che sia in grado di durare 5 anni. Speriamo - ha concluso - che questo governo alla fine scelga di non continuare ad andare avanti in queste condizioni e che si possa dare la parola ai cittadini».