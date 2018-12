I superpagati giocatori di serie A sanno almeno le regole del calcio? Il video delle Iene diventa virale

ROMA - Quanto ne sanno davvero di calcio i grandi campioni? Le Iene sono andate a interrogare i calciatori di Serie A sul regolamento. Come tutti sanno in Italia il calcio è quasi una religione e proprio come la religione ha i suoi comandamenti. Sono molti più di dieci e sono tutti contenuti dentro un libro che prevede tutte le casistiche possibili durante una partita. Questo regolamento gli arbitri devono impararlo tutto a memoria per poter gestire le gare. Anche i calciatori dovrebbero impararlo per sapere sempre cosa possono e cosa non possono fare. Ma a guardare il video sembra proprio che non siano particolarmente ferrati...