La denuncia di Salvini: «Così l’Ue vuole impedire all’Italia di tornare a vivere»

ROMA - Matteo Salvini carica a testa bassa contro l’Unione europea nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte vola a Bruxelles per cenare con il presidente della Commissione Jean Claude Juncker e riaprire il dialogo fra Ue e Governo italiano dopo la bocciatura ufficiale europea della manovra di bilancio del Governo italiano. «Le ultime cinque manovre del Pd» ha scritto su Facebook il vicepremier leaeder della Lega «hanno aumentato il debito pubblico di 300 miliardi di euro e la disoccupazione è esplosa. Io voglio che gli italiani tornino a vivere, smontando la legge Fornero e riducendo le tasse. Perché l’Europa me lo vuole impedire???»