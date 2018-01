Fitto: «Quarta gamba parte integrante della coalizione»

ROMA - Si è tenuta ieri mattina, presso la Camera dei deputati, la prima riunione operativa del gruppo di lavoro della coalizione di centrodestra che dovrà perfezionare l'elaborazione del programma, già in larga parte condiviso nell'incontro di Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni, in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati. Al tavolo - si spiega - hanno partecipato: Renato Brunetta, Paolo Romani e Paola Tommasi per Forza Italia; Massimiliano Fedriga, Armando Siri e Claudio Borghi Aquilini per la Lega; Fabio Rampelli e Giovanbattista Fazzolari per Fratelli d'Italia; Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa per Noi con l'Italia. Partendo dai punti condivisi dai tre leader del centrodestra nel vertice di domenica, durante la riunione sono state esaminate le proposte in campo delle quattro formazioni politiche e si è avviato un lavoro di costruzione concreta e di scrittura del programma.

Salvini: benvenuti Cesa, Sgarbi, Tremonti, Fitto, Parisi..

L'obiettivo è quello di chiudere la fase istruttoria nei prossimi giorni, per avere un testo definitivo del programma della coalizione di centrodestra entro la fine di questa settimana. «Ho solo chiesto a Berlusconi di evitare di offrire un'altra poltrona a chi ne ha cambiate 18. Chi ha governato 5 anni con il centrosinistra no può stare con il centrodestra ora. Ok invece per chi ha fatto altre scelte per tempo, sono i benvenuti. Ad esempio Cesa, Sgarbi, Tremonti, Fitto, Parisi...». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la trasmissione Zapping su Radio 1.