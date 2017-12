Salvini: «Non vado a fare il ministro», e lancia il ministero della Montagna

MILANO - «Cinque milioni di poveri, 4 milioni di disoccupati, un milione di clandestini nelle nostre città, il record negativo di bambini nati in Italia. Non vedo l'ora di mettere fine ai disastri di questi sei anni di Pd e di restituire lavoro e sicurezza agli italiani». Così il candidato premier Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha poi ribadito la sua intenzione a guidare il Paese: «Non mi interessa governare per il gusto di farlo. Non vado a fare il ministro, ho l'ambizione di andare a fare il primo ministro e andare a decider ei ministri degli altri partiti»

Il ministero della Montagna

Il segretario della Lega ha poi annunciato che con lui premier verrà istituito un ministero della Montagna: «Roma ha sempre ignorato e massacrato le nostre montagne. Nel nostro governo per la montagna deciderà la gente di montagna e ci sarà un ministero che si occupa solo di montagna»