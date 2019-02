Tragedia di piazza San Carlo: a Torino lutto cittadino per i funerali di Marisa Amato

TORINO - Lutto cittadino domani a Torino peri funerali di Marisa Amato, la 65enne morta nei giorni scorsi dopo essere rimasta paralizzata per le ferite riportate il 3 giugno 2017 nei pressi di piazza San Carlo, quando venne travolta dalla folla in preda al panico. Per tutta la giornata le bandiere saranno esposte a mezz'asta sugli edifici comunali, di enti pubblici e privati e delle scuole di ogni ordine e grado. Saranno inoltre sospese le manifestazioni musicali previste nelle pubbliche piazze.

Seconda vittima del caos che si scatenò in piazza San Carlo

I funerali si svolgeranno alle ore 11 nel santuario di Santa Rita; rosario questa sera, nella stessa chiesa, alle ore 18. Marisa Amato è la seconda vittima del caos che si scatenò in piazza San Carlo, dove era stato allestito un maxi schermo perla finale Champions tra Juventus e Real Madrid. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, che causò oltre 1.500 feriti, morì un'altra donna, Erika Pioletti, di 38 anni.