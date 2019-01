Dramma al Palazzo di Giustizia: avvocato muore davanti all'ingresso del Tribunale

TORINO - Una morte drammatica, in mezzo alla strada: un avvocato di 54 anni è deceduto questa mattina davanti all'ingresso del tribunale di Torino. L'uomo si è accasciato al suolo nel giardino Nicola Grosa, davanti a tante persone. Inutili i tentativi di soccorso. I medici del 118, prontamente giunti sul posto, hanno provato a rianimarlo senza successo. Anche i carabinieri sono intervenuti per i rilievi. L'avvocato è deceduto non appena uscito dal parcheggio sotterraneo, mentre era diretto al Palazzo di Giustizia.